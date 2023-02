Dopo Torino anche Milano rischia nuovi blocchi del traffico: smog alle stelle da 3 giorni

Il 14 e il 15 febbraio 2023 saranno giorni complicati per il Piemonte: a causa dell’alto smog, i diesel Euro 5 sono stati bloccati a Torino e in altri 56 comuni della regione. Ora Milano rischia divieti simili.

In Piemonte le misure d’emergenza sono scattate dopo tre giorni di superamento dei livelli di guardia, a Milano i livelli devono essere preoccupanti per cinque giorni di fila e a oggi (14 febbraio 2023) siamo a tre giorni consecutivi. Nella giornata di lunedì 13 febbraio le centraline Arpa hanno registrato un’aria davvero pessima: la media del PM10, ovvero le polveri sottili dannose per l’uomo, è stata di di 63,625 microgrammi per metro cubo.

Se a febbraio siamo a tre giorni consecutivi al di là dei livelli di guardia, Milano ha anche registrato nove giorni di alto smog dall’inizio del 2023 - e l’Europa accetta un tetto di soli 35 giorni all’anno con polveri al di sopra dei 50 microgrammi per metro cubo, l’anno dunque è iniziato davvero male per la capitale finanziaria d’Italia.

Certo non tutte le zone di Milano hanno le stesse concentrazioni di polveri sottili, le centraline che hanno registrato i dati peggiori sono quelle di Via Senato, Viale Marche e Città Studi. Nella città metropolitana si respira una pessima aria a Limito di Pioltello, Magenta e Cassano d’Adda. Al momento la Regione Lombardia non ha ufficializzato alcun divieto particolare, dopo cinque giorni di allarme però scatteranno blocchi in automatico…