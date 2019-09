Milano, riprende a dicembre la circolazione dei monopattini in sharing

A poco più di un mese dal divieto di noleggio, il Comune di Milano corre ai ripari ed ha annunciato che a partire dal mese di Dicembre i monopattini elettrici in sharing potranno riprendere la circolazione. Il via libera è arrivato dalla Giunta Comunale, attraverso tre delibere che abbracciano anche scooter, biciclette e micro mobilità elettrica.

Per quanto riguarda i monopattini, potranno circolare in tutta la città nelle strade a zona 30, sulle piste ciclabili ed aree pedonali, ad un limite massimo di sei chilometri orari. E' vietata la circolazione sui marciapiedi e gli altri tipi di strade per ragioni legate alla sicurezza.

Sui navigli i monopattini dovranno essere parcheggiati negli appositi stalli. L'assessore alla mobilità, Marco Granelli ha specificato che "abbiamo inserito l'indicazione che il noleggio dovrà iniziare e concludersi negli stalli di sosta".

Palazzo Marino intende estendere la circolazione anche nei viali dei parchi pubblici, ma ha già fatto sapere che sarà necessaria una modifica al regolamento. E' previsto anche un tetto massimo al numero dei mezzi in circolazione.

Complessivamente le biciclette in sharing saranno 16mila, rispetto alle 8mila in circolazione da parte della società Mobike. Le società quindi avranno spazio per altre ottomila bici, mentre per i monopattini è previsto un tetto di 2mila. Ad Ottobre il Comune procederà con la pubblicazione dell'avviso.