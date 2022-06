Inizia ufficialmente il MIMO 2022: Milano si riempie di auto

A Milano, e più precisamente in Piazza Duomo, è ufficialmente iniziata la seconda edizione del MIMO Milano Monza Motor Show, dove il presidente del MIMO Andrea Levy ha tagliato il nastro inaugurale. Inizia dunque lo show itinerante pensato per il pubblico.

I visitatori potranno vedere fino a domenica 19 giugno i modelli esposti nel centro di Milano con accesso libero e orario prolungato fino alle 23. I visitatori muniti di MIMO Pass, l'accredito gratuito che si può scaricare sul sito www.milanomonza.com, potranno poi accedere all'area test drive di Parco Sempione organizzata in collaborazione con Enex X Way aperta dalle 9 alle 19 (qui la mappa e tutti i modelli del MIMO 2022).

Sabato 18 giugno inoltre i monzesi e i visitatori potranno assistere al passaggio della 40esima edizione della storia 1000 Miglia nella quarta e ultima tappa della gara: i 450 equipaggi cominceranno a entrare in autodromo alle ore 11 preceduti dalla sfilata del Tributo Ferrari, per poi effettuare l'ultima prova cronometrata alle 16. Alle ore 15 di sabato 18 giugno invece avrà luogo la Journalist Parade MIMO 1000 Miglia, la parata dei giornalisti automotive che potranno fare un giro in pista con le ultime novità delle case produttrici partecipanti al MIMO. Nonostante il caldo, si aspettano 500.000 visitatori in questa seconda edizione del MIMO Milano Monza Motor Show.