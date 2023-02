Recupera la bici rubata da 8.000 euro grazie a una trappola: succede a Milano

Le mountain bike moderne, muscolari o e-bike che siano, hanno raggiunto un tale livello di sviluppo e qualità che spesso valgono una fortuna, talvolta tanto quanto scooter o auto, e proprio per questo sono sovente nel mirino dei ladri: ad un ragazzo di Novara è stata rubata una Specialized Enduro, ma è riuscito a recuperarla con una “trappola”.

Parliamo di una Specialized dal valore di circa 8.000 euro, che dopo poche ore dal furto, avvenuto lo scorso 5 febbraio, è apparsa in vendita su Facebook, con un prezzo di “appena” 4.000 euro, ovvero la metà del suo reale valore. Il 22enne, vittima del furto, ha dunque contattato il ladro-venditore per organizzare la vendita presso la stazione di Milano-Rho.

Il proprietario della 'Specy' ha però contattato i Carabinieri, che lo hanno scortato all’incontro, dove il ladro, un ragazzo tunisino di 23 anni con precedenti per furto, è stato fermato e interrogato sulla provenienza della bici, per poi essere denunciato per ricettazione.

Tutto è bene quel che finisce bene, e la vicenda offre un ottimo spunto da seguire qualora capitasse qualcosa di analogo anche a voi, anche se va detto che, purtroppo, solitamente in queste situazioni le bici vengono poi smontate e vendute a pezzi per essere più difficili da recuperare.

