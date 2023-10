Milano, la pista ciclabile di corso Monforte fra rebus e tetris: come funziona?

Dopo le strisce stradali a caso per rallentare le auto direttamente dalla Francia, torniamo a parlare di un esempio di segnaletica alquanto discutibile e precisamente della pista ciclabile di corso Monforte in Milano.

Si tratta dell'attraversamento di un incrocio che ha indotto anche Lorenzo Pacini, assessore e consigliere di Municipio 1 con delega al Verde e alle Manutenzioni stradali, a pubblicare sulla sua pagina Facebook uno schemino per meglio far comprendere come funzione l'incrocio più famoso degli ultimi giorni.

“Allora siccome sono tipo al sesto tag sotto a post di tutte le testate giornalistiche che danno voce a questo SKANDALOH!! della segnaletica all'incrocio di corso Monforte - spiega Pacini - ho predisposto un piccolo tutorial che spero possa essere d'aiuto. Invece che gridare alla follia, basta ricordarsi la lezione n. 1 di scuola guida e sono sicuro che ce la faremo tutti”.

Le nuove segnaletiche orizzontali per i ciclisti sono apparse da qualche giorno fra corso Monforte e via San Damiano, e vi si trovano le corsie rosse dove circolano le biciclette, ma anche un tratteggio che attraversa la carreggiata come percorso indicato per chi procede da piazza San Babila ma che deve svoltare per poter proseguire verso la stessa via, pena il rischio di finire contromano, fa notare Fanpage.

Vedendolo, ad un primo impatto, l'incrocio può apparire decisamente caotico, sia per i ciclisti quanto per gli automobilisti, di conseguenza Palazzo Marino è intervenuto per cercare di spazzare via ogni dubbio.

Il Comune ha precisato che "il codice della strada prevede che si possano fare piste ciclabili in pasta scura, quindi si possono asfaltare con bitume rosso". In merito alla verniciatura, inoltre, viene specificato che la stessa non è prevista ma il settore Mobilità ha chiesto al ministro dei Trasporti di poterla usare "allo scopo di rendere maggiormente evidente il tratto ciclabile in punti particolari".

La svolta tratteggiata al centro dell'incrocio serve invece “a rendere più visibile il percorso sia ai ciclisti, sia alle auto che transitano". La viabilità di Milano, che dal primo gennaio vedrà il limite di velocità a 30 km/h, torna ad essere al centro delle polemiche.