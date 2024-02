Milano, obiettivo -50% di trasporto privato per il 2030: 'Per il 2050 solo bici e pedoni'

E' decisamente ambizioso l'obiettivo dell'amministrazione di Milano: ridurre il trasporto privato della metà nel giro di 6 anni, quindi solo pedoni e biciclette a partire dal 2050. Un progetto green ma ovviamente più facile a dirsi che a farsi.

A renderlo pubblico è stata l'assessore comunale al Verde e all'Ambiente del Comune di Milano, Elena Grandi: "A Milano miriamo a ridurre del 50% entro il 2030 il trasporto privato su strada e rendere la città ciclopedonale entro il 2050", ha spiegato.

Un traguardo ambizioso ma che di fatto è già cominciato da anni con l'introduzione delle aree B e C, ma anche delle limitazioni ai veicoli più inquinanti in centro città. Proprio la zona più centrale del capoluogo lombardo potrebbe essere la prima a vedere il divieto dei mezzi a due e quattro ruote, ad eccezione di bus, taxi e non è da escludere che nello stop possano rientrare anche i mezzi ecologici.

Del resto lo scorso mese di gennaio alcuni consiglieri del sindaco Beppe Sala hanno proposto di far pagare l'Area C anche alle auto elettriche, di conseguenza l'amministrazione meneghina punta ad “eliminare” in toto ogni auto, indipendentemente dal fatto che sia inquinante o meno.

L'idea di una Milano senza auto, moto, clacson, code e gas di scarico è senza dubbio affascinante, sicuramente onirica, ma bisognerà capire se sarà fattibile anche perchè una rivoluzione di tale portata deve essere accompagnata da un rafforzamento importante del sistema di trasporto pubblico locale, ma anche da mezzi alternativi come le biciclette, sia elettriche che non, ovviamente messe a disposizione tramite bike sharing.

Insomma, significherà ripensare la città da cima a fondo, fermo restando che alle prossime elezioni comunali venga rieletto il sindaco Sala o comunque una giunta di sinistra, perchè in caso di vittoria dell'attuale opposizione, senza dubbio meno avvezza ai pieni green riguardante le auto, i programmi per Milano potrebbero essere letteralmente stravolti.

Le parole della consigliera Grandi giungono a pochi giorni dal polverone che si era venuto a creare dopo l'installazione dell'autovelox sul ponte Ghisolfa da ben 140 violazioni in 4 ore che ha fatto andare su tutte le furie i cittadini.