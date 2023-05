Milano-Napoli in elettrico: costa davvero 179 euro? La sfida al Sole 24 Ore

Per anni, da qui al 2035 e anche oltre, saranno le domande cardine della mobilità: conviene di più l'elettrico oppure il termico? Quale alimentazione è più veloce? Quale la più economica? Di risposte ne sentiremo varie ma non tutte saranno aderenti alla realtà, il nostro amico Matteo Valenza ad esempio ha deciso di sconfessare Il Sole 24 Ore.

Sulle pagine del noto quotidiano economico è spuntato, nei mesi scorsi, un controverso articolo dal titolo Milano-Napoli in auto elettrica: due ore in più e 110 euro, contro i 76 del gasolio. L'autore del pezzo ha raccontato di un viaggio di 786 km per andare da Milano al centro di Napoli con una vettura elettrica, in particolare una Volkswagen ID.3 Pro Performance con batteria da 58 kWh e un'autonomia dichiarata di 420 km.

Tagliando corto, per i dettagli vi consigliamo infatti di leggere l'articolo, il giornalista del Sole 24 Ore ha raccontato di aver impiegato 2 ore in più rispetto a quanto avrebbe fatto con un'auto termica spendendo la bellezza di 179 euro per le ricariche, mentre facendo un rapido calcolo con il diesel la spesa sarebbe stata di 79 euro. L'elettrico è dunque davvero così sconveniente? Il nostro amico Matteo Valenza ha deciso di vederci chiaro e di replicare lo stesso viaggio in elettrico...

Anche se lo youtuber bresciano è oggi un felice possessore di una Tesla Model Y, per replicare il viaggio de Il Sole 24 Ore ha scelto una Volkswagen ID.3 identica a quella della prova originale, così da gareggiare ad armi pari. Matteo ha percorso esattamente la stessa strada scelta dal quotidiano milanese, nel frattempo una coppia di amici ha fatto lo stesso viaggio a bordo di una Volkswagen T-Roc a gasolio ed ecco com'è andata... Rispetto alla vettura a gasolio Matteo e la sua ID.3 sono arrivati a destinazione solo 20 minuti dopo, dunque non 2 ore, andando più o meno alla stessa velocità media della T-Roc (109 km/h la ID.3, 106 km/h la T-Roc).

Sul fronte della spesa sono stati acquistati due abbonamenti per la ricarica, per un totale di 58 euro, Matteo però non ha consumato tutti i kWh acquistati, dunque la spesa reale è stata anche inferiore. Nell'articolo de Il Sole 24 Ore non è stato specificato il metodo di ricarica, è probabile però che non sia stato usato alcun abbonamento - e chiunque ormai sa che non possedere nessun pacchetto è assolutamente sconveniente, con prezzi al kWh che arrivano anche a 0,99 euro.

Arriviamo in ogni caso alle conclusioni: è vero che con un'elettrica è possibile impiegare molto più tempo e spendere molti più soldi rispetto a una termica, questo però accade solo se non si è abbastanza preparati e informati. Poi si può certamente discutere su quanto sia noioso stipulare gli abbonamenti con i vari distributori, su queste pagine siamo i primi a criticare l'attuale sistema in vigore, ma al momento non c'è altro modo per risparmiare con la mobilità elettrica. Che ne pensate dunque? Siete TeamSole24Ore o TeamMatteo?

