Milano, per le moto arriva il divieto di circolazione: ecco tutte le date

Il comune di Milano ha comunicato la data di inizio della nuova stretta sul traffico riguardante moto e motocicli all'interno delle zone a traffico limitato di Milano, le cosiddette Aree B e C. Le restrizioni andranno a colpire i veicoli immatricolati fino al 2003, ma il piano prevede un incremento graduale nei successivi sei anni.

Il blocco è programmato per il 1° ottobre 2024 per i veicoli a due tempi Euro 2, i diesel Euro 2 e le benzina a quattro tempi Euro 0 ed Euro 1, quindi immatricolati fino al 2002 per i ciclomotori e dal 1° aprile 2003 per le moto. Come detto in apertura, restrizioni diventeranno ancor più severe a partire dal 1° ottobre 2025, coinvolgendo le moto a due tempi Euro 3 immatricolate fino al 2017, i veicoli diesel Euro 3 e le benzina a quattro tempi Euro 2, con ulteriori restrizioni che includeranno dal 1° ottobre 2028 anche le benzina a quattro tempi Euro 3. Infine, dal 1° ottobre 2030 sarà negato l'accesso alle moto a due tempi Euro 4 e ai diesel Euro 4 e Euro 5.

Le limitazioni al traffico saranno attive nei giorni feriali dalle 7:30 alle 19:30, ma non nei fine settimana e nei giorni festivi, salvo eventuali aggiornamenti relativi alle futuri normative riguardanti le Aree B e C. Il Comune di Milano prevede una deroga di 25 giornate per i residenti e di 5 giornate per i non residenti, indipendentemente dalla classe di omologazione del veicolo. Rimane valida la possibilità di ulteriori deroghe per i veicoli abilitati al servizio Move-In nell'Area B tramite l'installazione di una scatola nera che monitora il limite massimo di chilometri percorribili durante l'anno.

L'inquinamento di tutta l'area metropolitana di Milano (fino a tutta la Pianura Padana) è un problema piuttosto serio. Non è infatti solo la città di Milano ad aver preso severi provvedimenti, ma anche diverse città della regione hanno introdotto divieti di circolazione per ridurre le emissioni. Si dibatte molto sull'efficacia di tali divieti e sul fatto che questi siano una parte della soluzione, e che occorre un impegno su più fronti per affrontare il problema dell'inquinamento dell'aria. Molti infatti credono che le automobili siano la principale fonte di inquinamento, studi recenti indicano che le emissioni da sistemi di riscaldamento e allevamenti contribuiscono maggiormente.

Oltre all'inquinamento, vi abbiamo anche riportato i dati di mUp Research riguardo un'indagine svolta tra il 13 ed il 15 febbraio 2024. Questo report, piuttosto specifico, parla dei danni subito dalle auto parcheggiate in strada. Secondo questo studio, nel 2023, circa 16 milioni di automobilisti hanno riportato dei danni alla propria auto mentre questa era semplicemente parcheggiata. L'ammontare complessivo dei danni sarebbe stato ci circa 13 miliardi di euro.

