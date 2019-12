Milano: via libera da oggi alla circolazione dei monopattini elettrici

Da oggi monopattini elettrici, segway, hoverboard e monoruote elettrici potranno circolare liberamente a Milano. SI è infatti conclusa negli scorsi giorni la posa dei cartelli e segnaletica, e da oggi infatti sarà possibile utilizzarli nel capoluogo Lombardo nell'ambito di una sperimentazione che andrà avanti fino a Luglio 2021.

In un comunicato pubblicato sul sito web del comune, l'assessore alla mobilità e lavori pubblici, Marco Granelli, ha sottolineato che "questa sperimentazione è per noi molto importante e ne verificheremo l'andamento con attenzione e interesse. I monopattini e gli altri micro mezzi elettrici, al pari delle biciclette contribuiscono a migliorare la qualità della mobilità urbana ma è necessario che vengano usati con molto buonsenso. Le strade sono di tutti e i marciapiede appartengono ai pedoni, per questo siamo stati chiari nel definire gli ambiti dove possono circolare al fine di garantire la sicurezza di tutti. Chi li usa deve farlo con prudenza e attenzione per sé e per gli altri perché non sono giocattoli”.

La circolazione dei micro veicoli elettrici è consentita anche nelle aree pedonali, purchè la velocità del mezzo non superi i sei chilometri orari, come previsto dal decreto del Ministero dei Trasporti dello scorso Giugno. Inoltre, i monopattini e segway potranno circolare anche sulle piste e percorsi ciclabili, ciclopedonali e nelle zone 30 con un limite di velocità di 20 chilometri orari.

Il Comune osserva anche le eccezioni per alcune strade o porzioni di esse all'ingresso delle quali sono stati messi 80 cartelli stradali di divieto di circolazioni. Si tratta di tratti con pavimentazione in pietra di fiume, corsie preferenziali contigue ai binari dei tram ed aree parcheggio a fondo cieco, oltre che nelle gallerie pedonali.

La sosta è permessa solo negli stalli dedicati alle bicicletta oppure al lato della strada, dove non espressamente vietata, il tutto secondo il Codice della Strada. Gli stalli per la sosta delle bicini sono oltre 32mila in tutta la città.

I veicoli devono essere ben visibili e devono avere i limitatori di velocità in buone condizioni.

Per tutte le informazioni sulle regolamentazioni dei monopattini elettrici a livello europeo, vi rimandiamo al nostro speciale.