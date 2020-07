Milano lancia i suoi incentivi auto, scooter e bici fino a 9.600 euro

Lasciati alle spalle i duri mesi di lockdown causati dal Coronavirus, la seconda metà del 2020 rappresenta probabilmente il miglior momento per acquistare una nuova auto ecologica. Abbiamo visto insieme tutti i nuovi Bonus Auto 2020 statali, ora però il Comune di Milano ha pubblicato i suoi "personali".

Ai vari Bonus statali infatti ogni regione o comune potrà aggiungerne di altri, cosa che si traduce in ulteriori sconti per l'utente finale. Parlavamo del Comune di Milano: sotto la Madonnina i privati maggiorenni residenti a Milano potranno avere, e senza limitazioni ISEE, un contributo fino a 1.800 euro per l'acquisto di un nuovo scooter elettrico, 1.500 euro per una bici o una cargo bike a pedalata assistita, senza obbligo di rottamazione.

Inoltre il contributo per un nuovo scooter elettrico passa a 3.000 euro in caso di rottamazione o per chi non possiede un veicolo da almeno quattro mesi. Sconti anche per le automobili: per una nuova auto elettrica si arriva a 9.600 euro, per un'ibrida elettrica 6.000 euro, 5.000 euro per un'auto alimentata a Metano o GPL, ibrida metano o ibrida GPL.

Infine sconti anche per le tradizionali auto Euro 6, con 4.000 euro di contributo. I fondi sono disponibili a partire dal 6 luglio 2020 fino a esaurimento, e comunque non oltre il 30 novembre 2020.