Milano lancia i suoi incentivi auto e moto: fino a 12.000 euro di sconto per un'elettrica

Milano torna a offrire i propri incentivi per l'acquisto di una nuova auto a basso impatto ambientale o una moto/scooter elettrico - a fronte di rottamazione di un veicolo inquinante. I nuovi fondi sono destinati ai privati cittadini come alle aziende. Andiamo a scoprire i dettagli.

Il Comune di Milano gestito da Beppe Sala ha messo sul piatto 5 milioni di euro di incentivi per l'acquisto di nuove auto a basse e bassissime emissioni e motocicli elettrici. 3 di questi milioni sono riservati ai cittadini, 2 milioni invece andranno alle imprese. Per essere compatibile con l'incentivo comunale la nuova auto dev'essere elettrica, ibrida o a benzina, il suo prezzo però non deve superare i 45.000 euro.

Il provvedimento è anche retroattivo, se così vogliamo dire, visto che verranno accettati anche acquisti avvenuti fra l'1 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 fino a esaurimento fondi. Rispetto agli aiuti passati il Comune questa volta ha dato maggiore spazio alle persone/famiglie meno abbienti, l'importo del contributo infatti sarà maggiore del 30% con ISEE fino a 12.000 euro, del 25% con ISEE fra i 12.000 e i 15.000 euro, del 20% per chi ha un ISEE compreso fra 15.000 e 20.000 euro.

Il sistema è un po' più complicato di quello nazionale (i nuovi incentivi auto e moto disponibili da maggio 2022), il Comune infatti mette a disposizione fino a 9.000 euro a fondo perduto per l'acquisto di auto elettriche per ISEE superiori a 20.000 euro, fino a 12.480 euro per chi ha un ISEE sotto i 12.000 euro. Per l'acquisto di un motociclo o ciclomotore nuovo ad alimentazione elettrica invece viene erogato un contributo pari al 60% del costo totale fino a un massimo di 3.000 euro.