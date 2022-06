Milano invasa dalle supercar: tutte le auto da sogno del MIMO 2022

Arrivato alla sua seconda edizione, dopo aver raccolto lo scettro di Torino e del famoso Parco Valentino, il MIMO Milano Monza Motor Show è tornato a riempire il centro di Milano di supercar fuori di testa (inizia ufficialmente il MIMO 2022). Ecco per voi le più belle.

Partiamo dalla Aston Martin DBS: lanciata nel 2022, ha una cilindrata di 5.204 cm3 e pesa 1.845 kg. La sua trazione è posteriore e può toccare i 340 km/h. Il suo prezzo? A partire da 323.815 euro. Bentley invece ha portato a Milano la Bentayga S e la Continental GT V8 Convertible. La prima costa 210.500 euro e ha 550 CV di potenza, stessa forza bruta della seconda, che può toccare i 318 km/h e parte da 251.050 euro.



Al MIMO 2022 anche la Chevrolet Corvette Stingray Convertible, una sportiva americana che costa 99.840 euro e offre 482 CV di potenza e una velocità massima di 296 km/h. Sempre restando negli USA potete ammirare la Dodge Challenger SRT Jailbreak: 1.957 kg spinti da un motore da 807 CV. Percorre lo 0-100 in 3,8 secondi e costa 129.900 euro.

Iniziamo però a giocare in casa: Ferrari ha portato in mostra la 296 GTB, un mostro ibrido che mette insieme un V6 Turbo a 120° da 663 CV e un motore elettrico capace di erogare 122 kW/167 CV. Questa meraviglia tecnica supera i 330 km/h e ha persino un'autonomia Full Electric: 25 km. Altro orgoglio italiano è la Lamborghini Huracàn Tecnica: appena 1.379 kg di peso con 640 CV di pura potenza a trazione posteriore. Percorre lo 0-100 in 3,2 secondi e tocca i 325 km/h di massima.

McLaren ha portato a Milano una doppietta: abbiamo una Artura by MSO, un mostriciattolo da ben 680 CV di potenza, 3 secondi nello 0-100 e 330 km/h di velocità massima (prezzo 242.500 euro), e una iconica Senna, un'autentica supercar capace di erogare fino a 800 CV di potenza e accelerare da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi. Davvero impressionante come il suo prezzo: qui si parte da 948.000 euro. A proposito di vetture fuori da ogni categoria: Pagani ha portato a Milano la Huayra Roadster BC, una vettura da 802 CV e 350 km/h di velocità massima. Una vera furia della natura.

Potete poi ammirare la galleria di Supercar in the City, una serie di auto da sogno riconoscibili in tutta Milano con la palina di colore rosso. Anche se non è propriamente una supercar, al MIMO 2022 è spuntata anche la nuova Alfa Romeo Tonale. Qui la mappa completa con tutte le auto del MIMO 2022.