A Milano entrano sempre meno auto, è boom per il bike sharing e i mezzi pubblici

Dallo scorso mese di ottobre 2023 Milano ha nuove regole - più stringenti - per la sua Area C, la grande ZTL del centro in cui entrare è diventato alquanto caro... Ora arrivano i primi frutti del progetto comunale: in città entrano meno auto e si usano più mezzi pubblici.

Il Comune di Milano lo ha sempre detto: non si alzano i prezzi delle ZTL per fare cassa ma per scoraggiare sempre più l’utilizzo delle vetture private all’interno di un territorio urbano ben servito dai mezzi pubblici. Ricordiamo che entrare oggi in Area C, negli orari in cui le telecamere sono ovviamente attive, costa 7,50 euro, mentre i residenti pagano 3 euro per ogni ingresso. Ci sono nuove regole anche per le strisce blu di Milano, i parcheggi a pagamento che possono costare fino a 3 euro l’ora e non permettono di sostare per più di 2 ore consecutive. Una vera task force, quella di Palazzo Marino, che ora sta dando i primi risultati concreti.

Secondo un nuovo report dell’Amat, l’Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio, a gennaio 2024 gli ingressi in Area C dal lunedì al venerdì sono diminuiti del 3,78%, il sabato c’è stato un calo del 3,16%, la domenica invece c’è stato un aumento del 6,02%. Anche gli accessi all’Area B sono diminuiti, dopo le regole entrate in vigore a fine 2022. Rispetto a un anno prima, a gennaio 2024 siamo a -0,7% dal lunedì al venerdì, mentre il sabato siamo a -1,63%. La domenica invece gli accessi sono aumentati del 10%. Allo stesso tempo è aumentato l’utilizzo del trasporto pubblico: +5,4% in totale a gennaio 2024, con l’aumento maggiore che riguarda la domenica, +12,73%. Anche i parcheggi di interscambio hanno segno “più”: +6,55%. Boom per il bike sharing, magari anche grazie alle nuove ciclabili disponibili in città: +27,05%. Crollano invece tutti gli altri sharing, le auto in condivisione sono a -7,29%, gli scooter a -26,02% e i monopattini a -30,98%, ormai in caduta libera.