A Milano c'è un circuito come quello delle auto giocattolo, ma ci sfrecciano le Mini vere

Per lanciare in pieno stile la sua nuova Mini elettrica, l'azienda ha allestito un circuito nel cuore di Milano. Sembra in tutto e per tutto una pista per auto giocattolo, come quelli che andavano molto di moda tra gli anni 80 e 90. Rispondendo alla vostra domanda: sì, ma certo che lo potete provare. Ed è pure gratis.

L'idea di Mini è chiara, mostrare che guidare un elettrico è estremamente divertente. Soprattutto se il feeling alla guida è molto simile a quello a cui Mini ci ha abituato da sempre. Il circuito è da 210 metri e si trova proprio in piazza XXV Aprile.

Oggi sarà possibile provare la Mini elettrica nello specialissimo circuito "giocattolo" dalle 12 alle 14 e poi, ancora, dalle 17.30 e 19.30. Non riusciamo davvero a pensare ad un modo migliore per lanciare la campagna marketing di un veicolo del genere, a maggior ragione perché la Mini Full Electric è ordinabile nelle concessionarie proprio da ieri.

Ma il veicolo è già andato benissimo anche nella prima fase di pre-order, con un traguardo di 45.000 acconti versati in tempo record. E dato tutto questo successo, Mini punta già ad una seconda elettrica.

Tutto attorno al circuito sono stati installati degli alberi, che alla fine dell'iniziativa saranno regalati al Comune di Milano.

Ovviamente è anche un'occasione ghiotta per i feticisti dei gadget, che non mancheranno assolutamente sia per i curiosi, che per i fortunati che riusciranno a provare in questo modo unico l'auto.

Se capitate in zona durante le ore di prova, raccontateci la vostra esperienza nei commenti.