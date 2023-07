Milano dichiara guerra alle auto: Area C tutta la settimana e ticket più caro

Milano vuole avere meno automobili in centro, ovvero all’interno della speciale zona denominata ormai da anni Area C. Per raggiungere l’obiettivo alza i prezzi di ingresso nella ZTL, nella speranza che i cittadini si arrendano a lasciare a casa la propria vettura...

A Palazzo Marino, sede del comune milanese, è stato approvato un nuovo Pacchetto Mobilità che contiene una serie di misure utili a ridurre le auto in centro. Il sindaco Beppe Sala vuole dichiaratamente cambiare il modo in cui i milanesi si spostano quotidianamente all’interno della zona centrale della città, dal prossimo 30 ottobre dunque il ticket per entrare in Area C salirà a 7,50 euro anziché 5. La vera mazzata, per così dire, arriva però sul fronte dei giorni di attività: a oggi l’Area C è attiva soltanto dal lunedì al venerdì, dal 30 ottobre invece verrà estesa anche al sabato, alla domenica e ai giorni festivi - ma soltanto per i non residenti.

Dal Comune di Milano ci tengono a sottolineare che non è una misura utile a fare cassa, come ha detto l'assessora alla mobilità Arianna Censi: il reale obiettivo della manovra è diminuire le automobili in centro, non solo durante la settimana lavorativa ma anche nei weekend. Un’altra rivoluzione riguarda i parcheggi blu dell’Area C, dove infatti le auto non potranno sostare per più di 2 ore: dalle 8 alle 19 di tutti i giorni della settimana si potrà sostare solo per 120 minuti consecutivi. In alcune zone, inoltre, dove il pagamento è previsto fino alle 13 si estenderà fino alle 19, è dunque davvero guerra aperta con chi non vive all’interno dell’Area C.

Infine anche una novità salva-ciclisti: arriverà lo stop per quei mezzi pesanti che non possiedono sensori per l’angolo cieco, una misura necessaria viste le recenti morti sulle due ruote - con protagoniste soprattutto betoniere di grandi dimensioni.



Nel frattempo ricordiamo che Bologna è diventata una Città 30 e presto potrebbe accodarsi anche Milano.