Milano, dall'1 Ottobre al via la nuova fase dell'Area B: stop per 160mila vetture

Partirà ufficialmente il 1 Ottobre la nuova fase dell'Area B di Milano, che porterà ad un'estensione del divieto di circolazione per nuove categorie di vetture, tra cui le versioni diesel Euro 4. Autoscout, sulla base dei dati ACI ha stimato che le restrizioni riguarderanno complessivamente circa 160mila vetture.

Tale dato non tiene conto dei cittadini che abitano fuori il capoluogo lombardo. Nel 2018 infatti è stato stimato che nella città meneghina sono circolate 693.084 automobili, di cui il 23,6% riguardante le classi ambientali Euro 0 a benzina, Euro 0-1-2-4-4 diesel, che saranno colpite dal blocco.

La restrizione ha avuto un impatto importante anche sui passaggi di proprietà di automobili usate. Nei primi sei mesi del 2019, a Milano solo il 7,8% dei passaggi di proprietà di auto usate ha riguardato vetture di classi incluse nella ZTL, in calo del 43,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sono aumentati al contempo anche i passaggi di proprietà per le vetture ad alimentazione tradizionale Euro 5 e 6, che di ibride elettriche.

Il trend però si sta estendendo anche ad altre città, soprattutto nei capoluoghi. "Il processo di trasformazione dell’attuale parco circolante italiano verso una mobilità più “green” non sarà veloce, ma su questo le amministrazioni locali possono dare un forte contributo - afferma Sergio Lanfranchi, Centro Studi AutoScout24 -. Milano, infatti, è l’esempio virtuoso di come politiche serie orientate a ridurre l’inquinamento siano la chiave per spingere i consumatori verso l’acquisto di auto con classi di emissioni più contenute. Ed è proprio nel mercato dell’usato che si gioca la vera sfida. Dall’analisi delle auto in vendita su AutoScout24, emerge come nel territorio milanese circa due terzi delle vetture appartengano a classi più recenti. Un dato in linea con le intenzioni di acquisto degli utenti, sempre più orientati verso vetture di nuova generazione".

La fase 2 dell'Area B ha preso il via a Luglio, con l'installazione delle nuove telecamere ai varchi.