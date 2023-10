Milano chiusa al traffico è una follia? Le altre città europee senza più auto

Da circa 24 ore sta facendo parecchio discutere l’annuncio del Sindaco di Milano Beppe Sala di voler chiudere parte del centro città alle auto già dal 2024. Per molti è una totale follia, la città meneghina però non sta facendo nulla di nuovo, anzi è anche in ritardo rispetto ad altre realtà europee e mondiali.

È abbastanza naturale che provvedimenti simili vadano a creare vespai di polemiche, la gente ha le sue abitudini, le sue comodità e non è molto propensa al cambiamento radicale. Anche a Oslo, la prima grande città europea a chiudere del tutto il suo centro città alle auto, ha avuto le sue belle polemiche, soprattutto da parte dei commercianti. Il Comune non solo è andato avanti, ha deciso di eliminare i parcheggi e costruire piste ciclabili al loro posto.

La città ha così chiuso l’accesso a un’area definita Ring 1, rendendola accessibile soltanto ai mezzi pubblici, ai pedoni e ai dispositivi di micromobilità. Tutto questo è stato fatto nell’ottobre 2015, la città è diventata più accessibile e a misura d’uomo, inoltre nel 2019 le morti di pedoni e ciclisti nel centro città sono arrivate a zero, dunque il discorso riguarda anche la sicurezza.

Anche se in maniera estremamente lenta, Milano sta in qualche modo cercando di replicare l’esperienza di Oslo. Le piste ciclabili aumentano di anno in anno, i parcheggi non sono ancora stati riconvertiti del tutto ma dallo scorso 1 ottobre 2023 sulle strisce blu dell’Area C è possibile sostare soltanto per 2 ore consecutive, poi bisogna lasciare il posto ad altri.

L’accesso in Area C inoltre è diventato più costoso: non per fare cassa ma per scoraggiare sempre più l’utilizzo dell’auto in centro e preparare i cittadini milanesi alle prossime rivoluzioni in tema di mobilità. Lo stop delle auto in centro a partire dal Quadrilatero della Moda sarà una grande prova generale, come ricordato anche sopra però non è nulla di fantascientifico: altre grandi città europee hanno già fatto lo stesso o stanno per farlo.

La città di Gent, in Belgio, ha iniziato a bannare le auto dal centro dal 1996, altro che Beppe Sala. Oggi, 27 anni dopo, il centro città è un’area accessibile a pedoni e ciclisti e il traffico cittadino è un ricordo che appartiene al passato.

Dite che Gent non è grande quanto Milano e che con una popolazione di 250.000 abitanti si gioca facile? Passiamo a Parigi: la metropoli francese chiuderà parte del suo centro città alle auto nel 2024, col fine di annientare il traffico in alcune zone e migliorare l’aria che cittadini e turisti respirano, oltre ovviamente ad aumentare il numero di pedoni e ciclisti.

Alla lista si aggiunge anche Stoccolma, che a partire dal 2025 vieterà l’accesso al centro città alle auto a benzina e diesel. Bruxelles ha intenzione di rimuovere il traffico non locale e il traffico superfluo dal suo centro città, permettendo l’accesso a mezzi pubblici, residenti, taxi, persone con disabilità e commercianti.

Anche Helsinki e Berlino hanno piani simili, sul web già circolano render di come sarà l’area attorno alla porta di Brandeburgo: la strada attuale sarà divisa fra una corsia per i mezzi di trasporto e una grande pista ciclabile. Milano non sta rivoluzionando nulla a livello europeo, anzi potrebbe persino essere in ritardo...