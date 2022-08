A Milano biglietti di metro, bus e tram costeranno di più: si superano i 2 euro

Il COVID-19 ha sicuramente cambiato molte delle nostre classiche abitudini, tante persone ad esempio hanno smesso di prendere i mezzi pubblici per tornare al mezzo privato, anche se ciò ha aumentato traffico e smog. Ora a Milano le cose rischiano di andare ancora peggio: i biglietti di bus, tram e metro saranno presto più cari.

La notizia è stata ufficializzata mercoledì 3 agosto da Atm, l'azienda dei trasporti milanesi, che ha fatto sapere che i biglietti di metro, bus e tram andranno adeguati all'attuale inflazione - che come sappiamo negli ultimi mesi è schizzata alle stelle. Atm fa sapere che si tratta di un aumento obbligatorio, poiché esiste una normativa regionale che impone l'adeguamento in base all'inflazione; dalla Regione Lombardia però precisano che le aziende sono libere di decidere se applicare i rincari su tutti i titoli di viaggio oppure no.

A tal proposito Atm ha fatto sapere che gli abbonamenti dovrebbero essere salvi, mentre ad aumentare saranno con molta probabilità i biglietti singoli, che già nel 2019 erano saliti da 1,50 euro a 2 euro, aumentando però il tempo di validità. Non è ancora chiaro "quando" scatterà e "di quanto" sarà l'aumento, di sicuro prossimamente i normali biglietti Atm da 2 euro costeranno di più.

Potrebbe essere il momento migliore per sfruttare i nuovi incentivi 2022 del Comune di Milano su auto e moto elettriche.