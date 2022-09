Milano: auto della Polizia Locale si schianta con una Ferrari durante un inseguimento

Incredibile incidente stradale questa mattina a Milano, dove una pattuglia della Polizia Locale si è schiantata contro una Ferrari ed uno scooter mentre era impegnata in un inseguimento. L'incidente è avvenuto alle 12:30 di oggi, 23 Settembre, all'incrocio tra i Bastioni di Porta Venezia e Piazza Oberdan.

Secondo quanto riportato da MilanoToday, dalle prime ricostruzioni è emerso che gli agenti della Locale stavano dando la caccia ad una macchina, un'Audi, che non si era fermata all'alt. Proprio questo aveva fatto scattare l'inseguimento con lampeggianti e sirene accese ma all'incrocio in questione la vettura è finita contro la Ferrari ed un motorino, dopo di che si è ribaltata fermandosi sul marciapiede e contro il cartello che segna l'inizio dell'Area C.

Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi, con due ambulanze ed un'auto medica che hanno potuto constatare la presenza di quattro feriti (tutti uomini tra 25 e 34 anni), nessuno però in condizioni critiche fortunatamente. Il motociclista è finito ricoverato in ospedale in codice giallo, mentre i due agenti sono stati trattati in pronto soccorso in codice verde.

L'impatto ha fatto staccare il paraurti della Ferrari, che come si può vedere dall'immagine scattata da Milano Today si è fermata al centro dell'incrocio, tra l'incredulità dei passanti.