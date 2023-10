Milano chiude il centro alle auto dal 2024: si parte dal Quadrilatero della Moda

Dallo scorso 1 ottobre 2023 sono cambiati i prezzi e le regole per accedere all’Area C del Comune di Milano, una grande zona centrale in cui l’accesso alle automobili è limitato e regolato. In quell’occasione abbiamo ribadito che la crescita dei prezzi non è per fare cassa ma eliminare sempre più auto: ora il Comune passa ulteriormente all’azione.

A partire già dal 2024 una parte del centro di Milano sarà totalmente chiusa alle auto. Ad annunciarlo è stato il sindaco della città meneghina Beppe Sala, con la delibera del provvedimento che verrà portata in consiglio comunale entro i primi sei mesi del prossimo anno. A essere interessata non sarà l’intera Area C ma soltanto una parte, nello specifico si è parlato del Quadrilatero della Moda esteso fino a corso Matteotti, via Case Rotte e via Manzoni.

Per il sindaco si tratta di un piccolo passo storico per la città, con l’area che verrà probabilmente estesa anno dopo anno. Il controllo degli accessi sarà regolato da telecamere: soltanto i residenti o chi possiede un garage potrà entrare, tutte le altre auto private saranno estromesse. Accesso libero invece per taxi, NCC e mezzi di trasporto pubblico. Il Quadrilatero della Moda si appresta dunque a dire addio alla sua tradizionale sfilata di supercar, parcheggiate poi di fronte ai negozi di lusso. Ma cosa ne pensano i negozi della zona? A quanto pare Sala ha anche già discusso con le varie boutique del quadrilatero riscontrando parecchio successo: “Qualcuno vorrebbe addirittura pedonalizzare, magari in futuro ci si potrà arrivare”. La gente potrà utilizzare il servizio di trasporto pubblico, la micromobilità elettrica, il car sharing e chi più ne ha più ne metta: con l'auto privata già oggi è difficile parcheggiare in pieno centro, motivo per cui da poco è possibile restare sulle strisce blu solo per 2 ore.

L’idea attirerà ovviamente parecchie critiche, anzi lo ha già fatto dagli scranni dell’opposizione in Comune, bisogna però riconoscere che Milano non sta facendo nulla di nuovo, anzi su molte cose è indietro rispetto ad altre città europee che hanno chiuso il loro centro alle automobili per restituire le strade ai cittadini (così Lynk&Co ha immaginato le città senza auto). Da Parigi a Barcellona passando per Oslo, il trend sembra ormai partito e sarà difficile fermarlo.