A Milano arrivano gli Emoving Days: la mobilità sostenibile a CityLife

Il mondo in cui viviamo cambia a una velocità impressionante ed è sempre più importante comportarsi in modo responsabile nei confronti del nostro Pianeta. Per sensibilizzare ulteriormente i cittadini nascono a Milano Emoving Days, due giorni di sostenibilità nel futuristico quartiere di CityLife.

L’iniziativa ha un obiettivo preciso: sensibilizzare i cittadini a tenere atteggiamenti responsabili nei confronti dell’ambiente attraverso dibattiti, presentazioni ed eventi su un unico focus, la mobilità sostenibile. Non a caso gli Emoving Days, organizzati da Sport Press Srl SB e Green Media Lab Srl SB il 4 e il 5 settembre 2021, saranno interamente Carbon Neutral: tutte le emissioni dell’evento saranno monitorate dal Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali dell’Università degli Studi di Milano e successivamente compensate con l’acquisto di crediti di carbonio certificati, che saranno generati da progetti a impatto positivo - sia ambientale che sociale.

Sul palco della manifestazione sono inoltre attesi molti ospiti fra ricercatori, atleti, esponenti di associazioni, aziende, startup ed enti turistici. Previsto anche un importante intervento del Sindaco di Milano Giuseppe Sala, in programma il 4 settembre alle 11:30.

Per conoscere il programma completo della manifestazione vi basta cliccare su questo link, per accedere alla Emoving Arena (là dove ci sono 60 posti disponibili) servirà ovviamente il Green Pass.