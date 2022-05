A Milano arrivano 1.000 e-bike di TIER in sharing: come noleggiarle

A fine 2021 vi abbiamo raccontato dell'arrivo in Italia di un nuovo top player della micromobilità condivisa, ovvero TIER, che oggi vanta i suoi monopattini elettrici in diverse città dello stivale, anche al sud (in Italia i monopattini di TIER). Ora l'azienda fa un passo aggiuntivo e porta una flotta di 1.000 e-bike nella città di Milano.

Il capoluogo lombardo si mette così alla pari di Londra, Parigi e altre metropoli europee offrendo nuove soluzioni di micromobilità elettrica. Le e-bike del resto sono veicoli pratici e sostenibili, perfetti per l'utilizzo in città e anche più sicuri dei monopattini. Per attivare il servizio basta utilizzare il codice QR che trovate sull'e-bike, ovviamente dopo esservi registrati sull'app TIER se non lo avete già fatto in passato.



Il noleggio può avvenire all'interno dell'area operativa che dal centro di Milano si estende fino alle periferie, inoltre il prezzo delle e-bike è identico a quello dei monopattini: 1 euro all'attivazione e poi 19 centesimi di euro al minuto. Il pagamento come sempre si può effettuare tramite carda di credito oppure account Paypal. Se il costo al minuto vi sembra eccessivo, TIER vi mette a disposizione anche pacchetti e abbonamenti per risparmiare. Una volta terminato il noleggio, potete lasciare l'e-bike in free floating all'interno dell'area operativa (i prodotti di TIER sono anche su Google Maps).

"La multimodalità è la chiave per affermare lo micromobilità nelle città europee e Tier è leader globale del settore, siamo dunque orgogliosi di portare anche a Milano il nostro servizio d’eccellenza europea. Siamo molto entusiasti del lavoro che stiamo svolgendo sia in Italia sia all’estero" ha dichiarato Saverio Galardi, General Manager Italia di TIER.



Le e-bike di TIER si trovano a Roma e Milano, i monopattini invece a Milano, Roma, Parma, Bari, Palermo, Monza, Reggio Emilia e Trento.