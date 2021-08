A Milano arriva l'Occhio dell'Aquila: nuove multe in arrivo per chi non è in regola

Se vivete a Milano è meglio che tutti i documenti della vostra auto siano in regola, perché da oggi 30 agosto è operativo il nuovo Eagle Eye della Polizia Locale, il cosiddetto Occhio di Aquila.

Un dispositivo che, grazie a una connessione diretta col database della motorizzazione civile, è capace di sapere in tempo reale se la documentazione di un determinato veicolo è in regola oppure no. Fino alla fine dell’anno il suo utilizzo sarà considerato sperimentale, dal 2022 invece dovrebbe entrare regolarmente in azione e il suo funzionamento è davvero semplice (inoltre potrebbe arrivare anche in altre città).

Gli agenti di Polizia non devono fare altro che inquadrare la targa dei veicoli, il resto avverrà in via automatica e telematica. In questa fase iniziale saranno tre le pattuglie della Polizia Locale dotate di rilevatori Eagle Eye, collegate ovviamente anche alle altre pattuglie in servizio. Nel caso in cui il sistema riveli un’anomalia, gli agenti in movimento provvederanno a fermare subito il veicolo “sospetto” per verificare la situazione: il sistema riscontrerà soprattutto la mancanza dell’assicurazione e della revisione.

Nel caso in cui manchi l’assicurazione, il veicolo verrà sottoposto a sequestro amministrativo, con multe a partire da 866 euro, la mancata revisione invece causa la sospensione della circolazione fino alla messa in regola del veicolo. In questo caso la sanzione è di 176 euro. Tra il 2020 e il 2021, le anomalie rilevate sull’assicurazione sono state circa 4.000, 2.400 invece le irregolarità scoperte sulla mancata revisione. A proposito di multe, ecco com’è la situazione autovelox nel capoluogo lombardo.