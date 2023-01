Ambientalisti bucano le gomme a decine di SUV a Milano: rivendicazione delle SUV-Versive

Gli ambientalisti del collettivo “Suv-Versive” hanno rivendicato un blitz vandalico effettuato a Milano ai danni degli pneumatici di decine di suv parcheggiati in Via Mameli, in Zona Risorgimento.

Come riporta il sito web MilanoToday, l’azione è stata denunciata da Silvia Sardone, europarlamentare e commissario cittadino della Lega, e Chiara Pazzaglia, consigliere della Lega nel quarto municipio.

“Stamattina, via Mameli si è svegliata con decine e decine di suv con le gomme a terra e un volantino sul parabrezza firmato dal “Collettivo delle suv-versive” che rivendica l’azione di vandalismo giustificandola col fatto che questi veicoli sono ‘solo un lusso non necessario, scomodo e illogico’”” si legge nella nota, che continua osservando, attaccando l’amministrazione per il recente rincaro dei prezzi dei mezzi a Milano, che “questi talebani dell’ambientalismo più sfrenato, nel volantino, lisciano il pelo all’amministrazione comunale spiegando che ‘nella città italiana col miglior sistema di trasporto pubblico’ si dovrebbero usare i mezzi per spostarsi oppure la bici oppure ancora andare a piedi. Forse dimenticandosi che Atm a fine mese taglierà le corse dei tram; che in rapporto ai chilometri coperti dalla metropolitana Milano è tra le città più care d’Europa; che salire sui mezzi pubblici in città, tra borseggiatrici, sbandati e molestatori, è la cosa meno sicura da fare”.

Il raid vandalico ha scatenato le proteste degli automobilisti. Nel volantino il collettivo invita gli automobilisti colpiti a “non prenderlo sul personale”, dal momento che la colpa è dell’auto di lusso. Le ragioni indicate sono le seguenti:

“Occupazione dello spazio: nelle nostre città circa l’80% dello spazio pubblico all’aperto è occupato dalle auto, strade e parcheggi. Le auto rimangono parcheggiate per il 95% del tempo togliendo spazio alle persone e creando congestione Considerando che i suv hanno una grandezza maggiore rispetto alle auto standard, e che in città trovi solo strade asfaltate… Sei proprio ‘fuoristrada’. Il tuo suv è solo un lusso non necessario, scomodo e illogico.

Inquinamento dell’aria: i suv inquinano in media due volte più di un veicolo leggero classico. Se il tuo suv è elettrico, chiediti come viene generata l’energia che utilizzi per caricarne la batteria: in Italia, il 60% dell’energia elettrica deriva da fonti fossili.

Detto questo, considerato che vivi nella città italiana con il migliore sistema di trasporto pubblico, siamo sicuri che non avrai troppa difficoltà a raggiungere comunque la tua destinazione. Puoi anche usare una bici o addirittura le tue gambe: ne gioverà il tuo benessere psicofisico, il tuo portafoglio e arriverai anche prima! (A Milano la velocità media dei veicoli privati è di circa 17 km/h durante l’ora di punta, meno di una bici).

Ci scusiamo per il disagio creato ma, considerata l’arroganza che deriva dal possedere un suv e la criticità dell’emergenza climatica, riteniamo che azioni non violente come questa siano diventate necessarie. In fondo conviene anche a te.

Adesso che hai letto questo volantino, pensi che abbia ancora senso possedere un suv? Le città possono diventare uno spazio a misura di persona anziché a misura d’auto? Secondo noi sì, iniziamo attaccando il lusso. Con amore e resistenza, il collettivo delle Suv-versive”.