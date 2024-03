Milano, 60enne denuncia il furto dell'auto ma l'aveva parcheggiata nel box del vicino

A gennaio, una donna aveva denunciato il furto della sua auto dopo che, aprendo il suo box, non riusciva più a trovarla. Come da prassi, è stata sporta denuncia, ma solo oggi è venuto fuori che l'auto era semplicemente stata messa nel garage sbagliato.

Succede a Gorgonzola, cittadina della provincia di Milano. Questo episodio singolare che ha coinvolto una 60enne è finito bene, e la donna ha potuto tirare un respiro di sollievo. Infatti, è stato lo stesso vicino, a distanza di un mese, a rendersi conto che il mezzo, in realtà, era posteggiato nel suo box e prontamente ha chiamato la donna dandole la buona notizia.

Tale vicenda è stata il frutto di un banale errore di distrazione, come hanno chiarito le autorità della stazione di Gorgonzola. Sembrerebbe che la confusione sia stata innescata dalla mancanza di numerazione sui nuovi box, creando così un malinteso che ha portato a questa serie di inconvenienti.

Il tutto ha avuto inizio quando la donna, pensando di essere nella sua autorimessa, ha aperto accidentalmente una saracinesca, rivelatasi quella sbagliata, dando il via a questa catena di eventi. Questo episodio, sebbene possa sembrare comico, sottolinea quanto piccoli errori di percezione possano portare a situazioni spiacevoli e a malintesi, non ché attivare inutilmente le forze dell'ordine.

In assenza, ancora, dei dati del 2023, vi parliamo dello stato dei furti di automobili per l'anno 2022, che ha visto un aumento significativo in Italia, con un incremento del 18% rispetto all'anno precedente, per n totale di 123.000 furti. Le regioni più colpite sono la Campania, la Puglia, il Lazio, la Sicilia e la Lombardia. Le auto più rubate includono la Fiat Panda, la Fiat 500 e la Fiat Punto, mentre, tra i SUV, sono stati il Nissan Qashqai e Range Rover Evoque tra i preferiti dei malviventi,

Ad oggi, invece, è sorta un problematica non di poco conto che si è dipanata soprattutto nel Regno Unito: si è scoperto che le Range Rover - con i giusti strumenti- sono straordinariamente facili da rubare. La falla risiederebbe nella tecnologia keyless adottata dalla cassa automobilistica. La questione è talmente grave che gli importi assicurativi britannici per le Range Rover sono saliti alle stelle.