Milano, 5 nuove telecamere T-Red per le multe automatiche: ecco dove

A Milano sono in arrivo delle nuove telecamere intelligenti, le cosiddette T-Red, in grado di rilevare subito l'infrazione e far scattare in automatico la multa senza che intervenga la polizia municipale.

Dopo la decisione di introdurre a Milano dal 1° gennaio 2023 il limite di 30 km/h, una nuova "grana" quindi per gli automobilisti meneghini, che dovranno ovviamente stare sempre più attenti a rispettare il codice della strada. Obiettivo di Palazzo Marino, beccare tutti coloro che passano con il rosso e che rischiano di mettere a repentaglio la vita di passanti e altri automobilisti oltre ovviamente alla loro.

Ma dove saranno posizionate queste nuove telecamere T-Red automatiche? Come si legge su MilanoToday inizialmente saranno cinque e poi se ne aggiungeranno altre quattro, e saranno sistemate fra viale Troya e piazza Napoli, tra Fulvio Testi, via Chiese e via Ponale, tra viale del Ghisallo, viale Certosa e piazzale ai Laghi, tra viale Scarampo e viale De Gasperi e tra viale Nazario Sauro, viale Zara e viale Stelvio. A dare l'annuncio è stato l'assessore alla sicurezza, Marco Granelli, presentando il bilancio 2022 da 208 milioni di euro derivanti dalle multe, con una prospettiva per l'anno da poco iniziato di 250 milioni, quindi 42 in più.

L'infrazione più comune nel capoluogo lombardo è risultata essere, come prevedibile, quella per il divieto di sosta, ben 800mila sanzioni, di cui 180mila destinate a coloro che hanno parcheggiato nelle aree riservate ai residenti senza averne diritto. "Il dato delle sanzioni è relativo a un percorso storico che ha visto nel 2019 un introito di 271 milioni - ha aggiunto l'assessore alla sicurezza - Poi c'è stata una diminuzione nel 2020 e 2021 per il lockdown e la sospensione di Area B e C della sosta, con 132 e 147 milioni. Intendiamo continuare perché abbiamo l'obiettivo di dimezzare gli incidenti stradali con feriti".

Grazie agli autovelox mobili le sanzioni sono invece state circa 8mila, a cui se ne aggiungono altrettante provenienti dalle telecamere fisse agli incroci. E nel 2023 gli incassi del Comune aumenteranno ulteriormente anche grazie all'estensione degli orari delle strade e delle strisce blu che verranno posizionate in numerose zone di Milano.