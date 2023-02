Milano a 30 km/h? Da Londra buone notizie: '-25% di incidenti mortali a quella velocità'

Si è fatto un gran parlare del limite di velocità di 30 km/h di Milano dal primo gennaio 2024 e un recente studio proveniente da Londra potrebbe convincere anche i più scettici. L'amministrazione meneghina ha varato il nuovo limite per ridurre incidenti ed emissioni e la strada percorsa sembrerebbe essere quella giusta.

In quel di Londra la TFL, Transport for London, ha deciso di abbassare a inizio 2020 il limite di velocità a 32 km/h nell'area centrale della stessa metropoli e a quasi tre anni da quella modifica i dati evidenziano come le strade siano divenute molto più sicure. Nel dettaglio gli incidenti sono diminuiti del 25% dopo il nuovo limite di velocità, a cominciare dagli scontri più gravi, quelli che hanno causato vittime o ferimenti gravi.

Sono diminuiti anche gli incidenti che coinvolgono i pedoni, decresciuti di ben il 63 per cento. Ovviamente è fondamentale che quando viene introdotto un nuovo limite lo stesso venga fatto rispettare, ed è proprio per questo che il servizio di polizia metropolitana londinese ha comminato ben 475mila multe per eccesso di velocità nel 2021 e 2022 con un aumento del 72 per cento rispetto al 2020. Visto l'enorme successo in sicurezza, la TFL sta pensando di estendere il limite ad un'area maggiore, per un totale di 220 chilometri quadrati circa nel 2024. Obiettivo, azzerare definitivamente i morti per incidenti nel giro di un anno.

Will Norman, Walking & Cycling Commissioner di Londra, ha dichiarato: “Purtroppo ogni anno più di 4.000 persone vengono uccise e gravemente ferite sulle strade di Londra. Ridurre la velocità è una delle cose più importanti che possiamo fare per ridurre i pericoli stradali e rendere più facile e sicuro per le persone camminare, andare in bicicletta e utilizzare i mezzi pubblici, creando una Londra più sicura e più verde per tutti”.

Sulla scia dei dati provenienti da Londra molte altre città stanno decidendo di ridurre la velocità in centro, a cominciare da New York che secondo Streetsblog starebbe pensando di abbassare i limiti di velocità a 40 km/h in centro. Stando a quanto fa sapere TFL, una persona investita a 48 km/h ha cinque volte più possibilità di venire uccisa rispetto ad una colpita a 30 km/h. In ogni caso, se vi sembrano basse questa velocità, dovete sapere che la città più lenta al mondo è italiana e viaggia a soli 14,5 km/h.