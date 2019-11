Milandr SM-250, la moto elettrica che attraversa i corsi d'acqua: il video

Per quanto siano ancora molti gli automobilisti poco informati a proposito di auto elettriche, le EV sono state mediamente accettate dal mercato, ancora meno si sa però delle moto elettriche, su cui c'è anche maggiore pregiudizio. Ma cosa può fare davvero una moto a zero emissioni? Ve lo mostra questo nuovo video della russa Mlandr.

Il filmato è stato creato appositamente per celebrare la grande versatilità della moto Milandr SM-250, un veicolo elettrico da Enduro proveniente dalla Russia, la compagnia infatti ha base a Mosca. Parliamo di una moto leggera in grado di raggiungere i 120 km/h e di scattare da 0 a 100 km/h in appena 4 secondi, nonostante una batteria molto capiente da 6,6 kWh.

L'aspetto più importante della Milandr SM-250 è però la sua resistenza: essendo una moto enduro, è davvero pronta a qualsiasi ostacolo, come dimostra il filmato. Lo spezzone più interessante riguarda poi la totale immersione della moto in un piccolo lago fangoso: nonostante la sua natura totalmente elettrica, la Milandr SM-250 è riuscita ad attraversare il corso d'acqua senza grossi problemi finché la situazione non è diventata estrema, con la ruota posteriore bloccata dal fango.

In una seconda prova la moto è riuscita a raggiungere la parte opposta della riva, in ogni caso il filmato serve a dimostrare come una moto elettrica non abbia paura neppure di affrontare l'acqua, sulla carta il peggior nemico dell'elettricità.