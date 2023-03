I migliori sistemi di assistenza alla guida secondo CR: e no, non vince Tesla Autopilot

Le auto di nuova generazione sono dotate di ADAS, sistemi di assistenza alla guida che hanno il compito di aumentare comfort e sicurezza. I sistemi in commercio oggi però non sono tutti uguali, anzi, ogni produttore/gruppo ha sviluppato le proprie tecnologie di assistenza, cerchiamo dunque di capire quale siano i migliori sistemi in circolazione.

La lista che segue non l'abbiamo redatta noi ma Consumer Reports, famosa organizzazione americana che pubblica recensioni e classifiche con il fine di aiutare i consumatori ad acquistare i migliori prodotti del mercato. CR ha testato i principali sistemi di assistenza (Autopilot di Tesla ad esempio, sicuramente il più famoso) con piglio scientifico, analizzando in particolare cinque aspetti: funzioni e performance, capacità di mantenere il conducente concentrato, facilità d'uso, chiarezza su quando il sistema si può usare in modo sicuro e reazioni in merito a un conducente che non dà feedback.

Ebbene tenendo conto di tutti questi parametri CR ha eletto il Ford BlueCruise come miglior sistema del momento con 84 punti (lo stesso vale dunque per il Lincoln ActiveGlide, cambia soltanto il nome). In seguito alla nostra esperienza non possiamo che ritenerci d'accordo, abbiamo viaggiato su una Ford Mustang Mach-E GT con sistema BlueCruise per 4.500 km la scorsa estate trovando il sistema davvero ottimo e confortevole.

Secondo si è piazzato il Super Cruise di Chevrolet/GMC/Cadillac con 75 punti, un sistema che promette di fare ancora meglio con la nuova versione Ultra Cruise in forze sulla Cadillac Celestiq. È andato molto bene anche il Driver Assistance di Mercedes-Benz con 72 punti, anche secondo noi uno dei migliori sistemi in assoluto assieme al Driving Assistance Professional di BMW, a cui CR ha assegnato un punteggio di 69.

In classifica non c'è ancora traccia di Tesla, che infatti secondo Consumer Reports viene sorpassato dal Safety Sense 3.0/Safety System+ 3.0 di Toyota/Lexus con 65 punti e dal Travel Assist/Adaptive Cruise Assist di Volkswagen/Audi con 62 punti.

Solo ora spunta Autopilot di Tesla che ha raccolto appena 61 punti: il famoso sistema di Elon Musk ha ottenuto 9/10 in termini di funzioni e performance, non ha però raggiunto la sufficienza negli altri campi. La classifica continua poi con L'Highway Assist di Rivian a 59 punti, il ProPILOT Assist di Nissan e l'Honda Sensing a 58 punti, il Pilot Assist di Volvo/Polestar a 53 punti e infine l'Highway Driving Assist di Hyundai/Kia/Genesis a 47 punti.

Ovviamente si tratta di una lista parziale che andrà sicuramente aggiornata, mancano infatti nomi eccellenti come Mazda, Jaguar/Land Rover, Lucid, Porsche, tutto il gruppo Stellantis e Subaru.