Le migliori reti di ricarica d'Europa nel 2023: le Top 10 di Chargemap

Quando si parla di mobilità elettrica ci si lamenta spesso della scarsa affidabilità delle colonnine di ricarica. Ma quali sono le migliori reti di ricarica? Lo svela Chargemap, che ha appena pubblicato la classifica 2023 delle migliori reti di ricarica in Europa.

Le valutazioni di Chargemap si sono basate su recensioni di oltre 112.000 utenti unici, con 390.000 valutazioni raccolte sulla propria piattaforma. Si scopre così che la rete in grado di offrire la migliore esperienza di ricarica in Europa nel 2023 è la Tesla Supercharger. Elon Musk è in questo caso inseguito da Fastned, realtà di ricarica appena arrivata in Italia ed Electra. In basso la Top 10 completa:

Passando alle reti con il miglior rapporto qualità/prezzo in Europa, nel corso del 2023 il podio è stato conquistato da Orléans Métropole, NW IECharge e Lidl. Tesla si è classificata “solo” quarta. In basso la lista completa:

La terza e ultima classifica di Chargemap riguarda l’affidabilità delle infrastrutture di ricarica, e in Europa Fastned ha conquistato la vetta del 2023, seguita da Tesla Supercharger ed Electra. La Top 10:

Anche se molti di questi provider non sono attivi in Italia, in base alla vostra esperienza di ricarica siete d’accordo con Chargemap? Nel frattempo vi ricordiamo che Tesla ha appena abbassato le tariffe Supercharger in Europa, a proposito dell'ottima rete di ricarica di Elon Musk.