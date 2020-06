Portabici Auto: quali sono i migliori da acquistare su Amazon

Superato il 21 giugno siamo entrati ufficialmente nell'estate 2020. Un'estate all'insegna dei viaggi in camper e in auto, così da ridurre al minimo le possibilità di contagio in treno e in aereo. Con il Bonus Mobilità 2020 poi ci sarà un boom di biciclette, andiamo dunque a scoprire i migliori portabici per auto disponibili su Amazon.it.

Il colosso dell'e-commerce americano offre una selezione davvero sterminata di portabici per auto e non è sempre facile scegliere. In questo articolo vogliamo segnalarvi gli oggetti dal miglior rapporto qualità/prezzo, dato da un mix di fattori come il prezzo e le recensioni degli utenti ad esempio.

Scopriamo così che il più venduto è il Portabici Posteriore Peruzzo PE 382: costa appena 55,77 euro (nel momento in cui scriviamo), è disponibile con spedizione Prime e ha 4,5 stelle con più di 430 voti e oltre 1.000 domande con risposta. Un altro valido portabici è l'Electric Life Elite, anche se non è posteriore: si monta sul tetto della macchina ed è estremamente economico. Si può infatti avere a soli 39 euro con spedizione Prime.

Qualora abbiate le biciclette di un'intera famiglia da trasportare, il Peruzzo PE 708/4 si collega al gancio da traino e può trasportare fino a 4 bici. In questo caso il prezzo sale a 305 euro e senza spedizione Prime, bisogna pagare la consegna a parte. Fra i modelli più venduti anche il Thule Velocompact New 924, proposto a 485 euro con spedizione Prime nella versione per due bici, a 599 euro in quella per tre bici.



Se avete ulteriori consigli potete aiutare la nostra community usando i commenti in basso, come sempre a vostra completa disposizione.