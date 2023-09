I migliori pneumatici quattro stagioni per SUV del 2023: Top e Flop di Auto Bild Allrad

Anche quest’anno il 15 novembre si avvicina inesorabile, la data che obbliga gli automobilisti italiani a passare alle gomme invernali oppure a optare per una soluzione All Season, così da non avere pensieri. Se possedete un SUV vi diciamo subito quali sono stati i migliori pneumatici quattro stagioni del 2023 secondo Auto Bild Allrad.

A spuntarla fra 10 prodotti è stato il Bridgestone Turanza All Season 6 pari merito con il Michelin CrossClimate 2 SUV. Secondo la rivista tedesca lo pneumatico giapponese ha convinto grazie alle sue “impressionanti qualità di guida”, ottenendo ottime valutazioni sia sul bagnato che sulla neve. Per Auto Bild Allrad, le prestazioni offerte dal Bridgestone Turanza All Season 6 sono “allo stesso livello di un pneumatico invernale”, ricevendo anche il miglior punteggio nella frenata sul bagnato. Solitamente chi preferisce alternare gomme estive e invernali lo fa per avere sempre le massime prestazioni possibili in ogni stagione, sembra però che la nuova gomma Bridgestone abbia prestazioni invernali eccezionali, al pari di uno pneumatico dedicato.

Non solo inverno però: nei test di frenata il Bridgestone Turanza All Season 6 ha superato anche alcuni pneumatici estivi di riferimento. Steven De Bock, Vice President Consumer Replacement e OE di Bridgestone EMIA, ha dichiarato: “Siamo particolarmente soddisfatti dei risultati del test condotto da Auto Bild Allrad. La vittoria di Turanza All Season 6 non è solo una testimonianza del nostro avanzato lavoro di ricerca e sviluppo, ma anche un'espressione del nostro costante impegno per la sicurezza stradale. Continueremo a concentrarci sulla fornitura di prodotti premium di altissimo livello ai nostri clienti e partner del settore, rafforzando ulteriormente la fiducia in una mobilità lungimirante”.

Continuando con la classifica di Auto Bild Allrad, al secondo posto pari merito sono arrivati il Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 SUV e l’Hankook Kinergy 4S X. Questi primi quattro prodotti hanno ottenuto un giudizio “Esemplare”, “Buono” invece il Vredestein Quatrac Pro+. Soltanto “Discreto” il Falken EuroAll Season AS220 Pro e il Toyo Celsius AS2. Il magazine tedesco ha invece classificato come “Non consigliato” Uniroyal AllSeasonExpert 2, Imperial All Season Driver e Kenda Kenetica 4S SUV KR609.