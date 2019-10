I migliori pneumatici invernali ed estivi secondo Sean Mitchell: il video

Nonostante le temperature dicano praticamente altro, ci troviamo in pieno autunno e l'inverno - sulla carta - non è poi così lontano. A metà novembre scatta anche l'obbligo di catene a bordo o pneumatici da neve/4 Stagioni, dunque è bene prepararsi in ogni caso. A tal proposito quali sono i migliori pneumatici invernali per la propria Tesla?

Ce lo dice Sean Mitchell sul suo canale YouTube, che nello specifico ha realizzato un video in cui svela i suoi pneumatici estivi e invernali preferiti, dunque la sua esperienza lo ha portato a evitare gomme 4 Stagioni. La soluzione è comprensibile, anzi sappiamo che sono molti gli automobilisti che fanno questa scelta, anche perché le 4 Stagioni vanno abbastanza bene in ogni occasione, tutto l'anno, ma non eccellono praticamente in nulla. Alternare i propri pneumatici è il modo migliore per avere sempre massime prestazioni in ogni stagione, anche se questo significa talvolta spendere un po' di più.

Ma torniamo a Sean Mitchell, che possiede da tempo una Model S e ha percorso già migliaia di chilometri per motivi di lavoro, consumando diversi set di pneumatici. Nella sua particolare esperienza, Mitchell pensa che le Michelin Pilot Sport 4 S siano le migliori gomme estive per la sua Tesla, in inverno invece la soluzione perfetta sembra chiamarsi Michelin X-Ice Xi3, pneumatici che promettono una grande efficienza e una lunga durata. Secondo la vostra esperienza, invece, quali pneumatici vi sentire di consigliare?