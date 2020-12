Le migliori marche di pneumatici invernali 2020/2021 secondo GripDetective: la Top 10

L’inverno può essere a dir poco ostico per chi viaggia molto in macchina, con gli automobilisti che sono tenuti a rispettare gli obblighi di legge in merito a catene o pneumatici adatti alla stagione. A tal proposito GripDetective ha stilato la classifica delle migliori marche 2020/2021.

Partendo da 9 test effettuati nel corso del 2020, il miglior marchio di pneumatici invernali è risultato essere Michelin, che ha superato brillantemente tutte le prove con i Pilot Alpin 5 e l’Alpin 6. Michelin ha così guadagnato 3 posizioni rispetto allo scorso anno, ai danni di Hankook, seconda per soli 0,01 punti. In questo caso le gomme da tenere d’occhio sono le Winter i*cept RS2 e le nuove Winter i*cept evo3 w330.

Terzo posto per Bridgestone, con le gomme Blizzak LM 005 che hanno ottenuto una media di 4,55 lungo le 9 prove. La Top 10 continua con le Wintrac Pro della Vredestein, G-Force Winter 2 e Krisalp HP3 hanno invece portato BFGoodrich e Kleber rispettivamente al quinto e sesto posto. Settimo posto per Goodyear, che ha ottenuto ottime valutazioni in tutti e 9 i test con Ultragrip 9+ e Ultragrip Performance +. A chiudere la classifica troviamo invece Continental, Dunlop e Uniroyal. In galleria trovate i pneumatici testati.