I migliori monopattini del Prime Day: Xiaomi, Segway e Aprilia in sconto su Amazon

Ieri 21 giugno 2021 è partito ufficialmente il Prime Day di Amazon, due giorni di offerte che termineranno alle 23:59 di oggi 22 giugno. Vi abbiamo già segnalato le migliori biciclette elettriche in super offerta, oggi è il turno dei monopattini elettrici in sconto.

Partiamo dalla line-up Xiaomi: lo Xiaomi Mi Electric Scooter 1S, che abbiamo testato all’epoca dell’uscita, è proposto a 349,90 euro al posto dei soliti 399 euro. Anche lo Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 è in sconto con il Prime Day e si può acquistare a 438,90 euro anziché 499 euro.

Attenzione anche ai nuovi modelli Segway: il Ninebot E22E, l’entry level dell’attuale gamma, è proposto a 284,04 euro anziché 329 euro. Sempre in casa Segway l’ottimo Max G30 (qui la nostra prova) è proposto a 647,89 euro anziché 799,99 euro, un prezzo giustificato dall’alta qualità del monopattino, uno dei migliori che possiate portarvi a casa in questo momento.

Fra le offerte da non perdere vi segnaliamo anche il monopattino elettrico Aprilia eSR1 con motore da 350 W, proposto per il Prime Day a 479,90 euro. Impossibile poi non segnalare il Ducati Cross-e Scrambler Total Black, disponibile per il Prime Day a 683,05 euro anziché i soliti 899 euro di listino. Per tutte le altre offerte vi rimandiamo a questa pagina Amazon.