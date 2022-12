I migliori momenti Rally del 2022, tra manovre folli e salti nel vuoto

Lo scorso febbraio abbiamo visto alcuni dei peggiori fail e incidenti nel Rally a inizio 2022; Con l’anno ormai prossimo alla conclusione è il momento di tirare le somme delle gare più spericolate tenutesi in giro per il mondo: ecco i migliori momenti nel Rally del 2022, tra manovre folli e salti lunghissimi.

Grazie a JR-Rallye possiamo avere un assaggio del grande spettacolo visto nel corso del 2022, in un “Best of Rally 2022” che, in realtà, con 17 minuti di lunghezza offre solo una “prima parte” dello show internazionale. E come può iniziare il filmato se non con un salto ad alta velocità tra le staccionate in mezzo alla campagna? Ogni clip che segue è a massima velocità, tra salti improvvisi senza visuali e altre derapate, come dimostrano i due brevi filmati a 35 secondi.

Tra i momenti più belli da vedere nella compilation abbiamo certamente la Skoda a rischio cappottamento a 1:22, che si riprende in un batter di ciglia dal fosso in cui stava per cadere. A 3:18 andiamo in Sardegna con i piloti M. Marasso e L. Pieri che, con la loro Skoda, si sono arrampicati con due ruote sul terreno verticale dopo una curva per diversi metri, riprendendo poi la corsa. La clip successiva, invece, vede un fotografo rischiare grosso mentre una Hyundai esce dalla pista e derapa sul terreno bruciato dal sole. A 4:11, invece, è la Skoda degli spagnoli Pardo e Peréz a sfiorare un palo della corrente.

Insomma, avete capito come procede la compilation pur leggendo dei primi 4 minuti su 17; meglio quindi non perdersi il filmato se siete veri appassionati del Rally.

In chiusura, vi rimandiamo al nostro speciale sulle 10 auto più iconiche del Rally.