Ecco a voi alcuni tra i migliori meme sul nuovo Tesla Cybetruck

Dire che la presentazione del nuovo Tesla Cybertruck sia stata polarizzante è dir poco. Elon musk ha messo in piedi un ottimo show, ma l'aspetto esteriore del veicolo ha suscitato non poche battute, rimandi, e ovviamente meme a tutto spiano.

Nella galleria che vi proponiamo in calce trovate solo alcuni do questi meme, per vederne altri vi consigliamo di andare alla fonte, sempre presente tramite un link appena sotto l'articolo. A qualcuno l'estetica è piaciuta veramente, e l'ha fatto sapere. Ad altri invece probabilmente molto meno e ad altri ancora ha fatto tornare in mente macchine ideate per comparire in film o videogiochi.

Tutti loro però hanno dimostrato un ottimo senso dell'umorismo, e sui social si sono praticamente scatenati, contribuendo a far conoscere il Cybertruck anche a chi di motori non si interessa particolarmente. Facebook e Twitter sono infatti stracolmi durante queste ore e i riferimenti ad Halo, Minecraft, Ritorno al Futuro eccetera si sprecano.

Comunque stiamo parlando di un Pick-Up composto da una carrozzeria in acciaio inossidabile, vetri in Armor Glass e una resistenza da veicolo militare. La sua autonomia si attesta su oltre 400, 500 o 800 chilometri per singola carica in base al taglio. La ricarica rapida può essere effettuata fino a 250 kW e dispone di uno 0 a 100 km/h raggiungibile in soli 2,9 secondi. Si parte dai 39.900 dollari della versione base a trazione posteriore, per arrivare alla versione top con un sistema Tri-motor AWD con un costo di 69.900 dollari.

Infine è disponibile anche la possibilità d'installazione di pannelli solari sul tetto, l'ha fatto sapere proprio il CEO della casa californiana Elon Musk su Twitter.