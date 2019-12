Ecco le migliori funzioni tecnologiche introdotte da Mercedes-Benz nel 2019

Quest'anno per Mercedes-Benz c'è stata una forte evoluzione per quanto concerne l'inserimento di nuove tecnologie a bordo delle proprie vetture, mirata sia a migliorare la qualità della vita in abitacolo sia a incrementare il confort di guida.

Molto apprezzato l'inserimento della nuova interfaccia utente MBUX, con le sue funzioni Interior Assistant, E-Active Body Control, sistema 4MATIC all-wheel drive variabile e tanto altro. Ma adesso esploriamo insieme qualcuno di questi ritrovati tecnologici.

L'interfaccia MBUX per esempio è stata introdotta da poco, e descritta come "intuitiva operazione naturale di diversi confort e funzioni tramite riconoscimento del movimento." Questi sono possibili grazie ad una camera installata nell'abitacolo, la quale registra riconosce i movimenti del conducente e del passeggero anteriore. Quindi se qualcuno si avvicina al display per interagire questo reagisce in anticipo e apporta modifiche a schermo per facilitare le operazioni, evidenziando le funzioni utili.

L'E-ACTIVE Body Control è invece un sistema avanzato riguardante le sospensioni idropneumatiche, le quali lavorano in sinergia con le nuove sospensioni ad aria e funzionano grazie ad una piattaforma a 48 Volt. Grazie a tutto questo la vettura sarà in grado di rispondere alla conformazione dell'asfalto in modo individuale per tutte e quattro le ruote, andando ad aumentare notevolmente il confort alla guida anche in situazioni d'asfalto non ottimali.

Infine troviamo la funzione Carwash, introdotta con la Mercedes GLS. Si tratta di un sistema che, in caso di percorrenza di tratti in fuoristrada, regola automaticamente le sospensioni alla massima altezza possibile, chiude gli specchietti retrovisori, i finestrini e tettuccio apribile, disattiva i sensori di pioggia e attiva ricircolo dell'aria e telecamera anteriore a 360 gradi. Tutto ciò permette una migliore gestione dei tratti difficili, evitando di combinare un totale pasticcio di fango e polvere. La Carwash Function tra l'altro si disattiva automaticamente quando vengono superati i 20 km/h.

Queste sono solo alcune delle migliori funzioni tech di Mercedes e, se voleste approfondire, vi consigliamo di recarvi alla fonte citata in basso. Ma adesso vi indirizziamo a questa Mercedes-Benz G-Wagen, una vettura perfetta per il fuoristrada e in grado di esser dispiegata da un elicottero su qualunque terreno vogliate. Per concludere vi informiamo che la casa automobilistica tedesca ha intenzione di tagliare 1.100 posti di lavoro interni, in modo tale da favorire il passaggio alla produzione di automobili elettriche.