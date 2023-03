Le migliori e-bike da acquistare tra 700 e 1.800 euro a marzo 2023

Dopo aver letto della situazione dei mezzi pubblici a Roma e Milano vi sarà probabilmente venuta una grande voglia di acquistare una nuova bici, magari un'e-bike... Visto l'avvicinarsi della primavera andiamo a scoprire quali sono attualmente i modelli più convenienti del mercato per rapporto qualità-prezzo.

Se state cercando una bici elettrica urbana estremamente versatile, la Elops 500 E di Decathlon potrebbe essere la giusta soluzione. Il suo prezzo è stato ritoccato di recente, arrivando a toccare i 1.729,99 euro in tutte le sue versioni (telaio alto e telaio basso); può sembrare tanto ma spesso è una cifra che non basta neppure ad acquistare e-bike pieghevoli di alta fascia. La sua batteria vi assiste fino a 115 km in Modalità 1, fino a 80 km in Modalità 2 e fino a 60 km in Modalità 3, ha 250 W di potenza (limite di legge) e 45 Nm di coppia. In ogni caso acquistando online avete 365 giorni di tempo per ripensarci e restituire il prodotto, anche alla reception di un negozio. In alternativa avete anche la Elops 900 E a 1.299,99 euro.

In casa Lombardo abbiamo diverse opzioni accessibili: la Levanzo City ad esempio costa 1.139 euro e offre un motore BAFANG da 250 W, la Levanzo Sport invece 1.219 euro. Al di sotto dei 1.600 euro vi consigliamo anche la Valderice, la Trastevere e la Viterbo.

Guardando a fasce di mercato più basse, Eleglide vi permette di avere la e-bike cittadina M1 a soli 699,99 euro, mentre per la M1 Plus si sale a 849,99 euro, un modello adatto ad avventure leggermente più impegnative. Guardando ai modelli pensati appositamente per la città, la Citycrosser che abbiamo provato a inizio 2023 costa 1.099,99 euro. Sono prodotti sicuramente entry level ma con un buon rapporto qualità prezzo.

Infine vi proponiamo di dare un'occhiata su Cambiobike: il primo prezzo per una e-bike è 1.299 euro per la Fujita City Glider 23, una Fujita Rock Climber 23 invece si può avere a 1.799 euro.

Questi i nostri consigli, se avete suggerimenti fatecelo pure sapere tramite il box commento in basso. Prima di mettere qualsivoglia articolo nel carrello vi invitiamo a leggere 10 cose da sapere prima di acquistare un'e-bike.