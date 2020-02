I migliori brand automotive 2020 di Consumer Reports: la Top 10

Oltre ad aver pubblicato la Top 10 delle auto da acquistare nel 2020, Consumer Reports ha diffuso anche la classifica dei singoli marchi automotive: quale brand produce le migliori vetture del mercato?

Una classifica a 33 elementi davvero interessante, che trovate in versione integrale sul sito di CR. Noi invece vogliamo focalizzarci sulle prime 10 posizioni, che riservano non poche sorprese: in decima posizione troviamo infatti, in maniera un po' inaspettata, MINI, in risalita di 5 posizioni. Salendo incontriamo poi Kia, BMW in discesa di una posizione, Hyundai a +3 posizioni rispetto allo scorso anno, con 7 auto su 10 raccomandate da Consumer Reports.



Audi è in discesa di due posizioni, la classifica continua poi con Lexus e Mazda, per comporre il podio con Subaru, Genesis e la tedesca Porsche, con 3 vetture raccomandate su 3 testate e un punteggio Road-test di 89 punti. Fuori dalla Top 10 per un soffio Tesla, solo undicesima, che però rispetto al 2018 ha fatto un balzo di ben 8 posizioni e 2 vetture raccomandate su 3 testate da Consumer Reports.



Dove sarà Elon Musk nella classifica del prossimo anno? Lo scopriremo vivendo, nel frattempo bisogna sottolineare come Volkswagen abbia perso ben 5 posizioni, Mercedes-Benz e Ford 3, Acura addirittura 8.