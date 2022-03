Le migliori BMW M5, Lamborghini Aventador e Nissan GT-R si sfidano: una drag race da sogno

C’erano una BMW M5 CS Competition, una Lamborghini Aventador SV e una Nissan GT-R R35 Nismo. Sembra l’inizio di una barzelletta, e invece è l’elenco delle vetture presenti in una di quelle giornate in cui il team di carwow mette assieme delle auto da lanciare sul quarto di miglio, per vedere qual è la più efficace ma soprattutto per divertirsi.

Sono piuttosto diverse tra loro, e forse si può già decretare una vincitrice, ma ciò che le accomuna è il loro essere il culmine del rispettivo modello, la migliore delle M5, la migliore delle Aventador e la migliore delle GT-R.

La sportiva bavarese è stata una delle rivelazioni dello scorso anno, tanto che la M5 CS è stata eletta EVO Car Of The Year 2021. Sotto al suo cofano batte un V8 da 4.4 litri capace di 635 CV e 750 Nm di coppia, scaricati sulle quattro ruote motrici attraverso un cambio automatico a doppia frizione con 8 rapporti e launch control.

La vettura di Sant’Agata Bolognese intanto si aggiudica il premio come miglior sound della comparativa, grazie al suo V12 aspirato da 6.5 litri che eroga 770 CV e 720 Nm di coppia, scaricati a terra grazie alla trazione integrale attraverso un cambio automatico a 7 rapporti e launch control.

La giapponese ha i numeri più bassi del lotto, ma al contempo è probabilmente la vettura più popolare tra gli appassionati di auto (esiste anche la versione Lego Speed Champions della Nissan GT-R R35 Nismo). Il suo V6 twin-turbo da 3.8 litri eroga “soltanto” 600 CV e 652 Nm di coppia ed è collegato alle quattro ruote motrici tramite un cambio automatico a doppia frizione con 6 rapporti e launch control.

In questa circostanza è difficile sbagliare i pronostici sull’esito della sfida. Noi non vi sveleremo comunque la vincitrice della prova ma vi assicuriamo che lo scontro non è stato affatto a senso unico, anzi, sono emerse interessanti differenze tra le accelerazioni con scatto da fermo e quelle con partenza lanciata. Buona visione.