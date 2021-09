Quali sono le migliori auto sportive sotto i 7.000€? Scopriamolo insieme

Non tutti possono o vogliono acquistare un'auto sportiva sborsando 40.000 euro e oltre. Portarsi a casa una vettura veloce, magari decappottabile e all'ultimo grido può portare a ben altre cifre, ma con un po' di ricerca si possono trovare offerte eccellenti per chi vuole divertirsi a basso costo.

Di recente si è fatto un gran parlare dell'imminente Nissan Z 2023, che a quanto pare verrà commercializzata proprio per stare al di sotto della soglia dei 40.000 euro, ma in questo caso vogliamo mostrarvi, tramite il video in alto, è possibile soddisfare un bisogno da appassionato per meno di 8.000 dollari (6.700 euro).

La pubblicazione del canale YouTube EverydayDriver, denominata Cheap Sports Car Showodwn, pone infatti il limite di spesa a 7.500 dollari proprio per evitare che eventuali costi di manutenzione portino più in alto la cifra. In questo budget i ragazzi sono riusciti a mettere le mani su una leggenda come la Mazda MX-5, su una fantastica Porsche Boxster e su una Nissan 350Z particolarmente matura. Oltretutto notiamo anche l'inserimento di modelli spesso dimenticati, come la Toyota MR2 dei primi anni 2000 e la peculiare Pontiac Solstice.

Ovviamente la ricerca aveva anche un altro filtro piuttosto significativo: non bisognava prendere in considerazione macchine con più di 25 anni sulle spalle. E' chiaro che selezionando una sportiva ancora più anziana si andrebbero a perdere importanti feature di sicurezza e ad incrementare il livello di usura. Altri discrimini erano rappresentati dall'esclusione di modelli con più di due posti a sedere, dall'accantonamento del cambio automatico e dalla trazione posteriore come unico sistema possibile.



Nel caso in cui voleste approfondire la questione vi consigliamo di dare un'occhiata al video in alto (sta per arrivare la seconda parte), mentre per chiudere vogliamo tornare al presente per parlarvi della quinta generazione di Mazda MX-5: la vettura si è sempre distinta per la sua leggerezza, per cui diventerà ibrida solo se ciò non ne aumenterà troppo il peso.