Quali sono le migliori auto al mondo in termini di visibilità?

Quando abbiamo intenzione di acquistare un'auto prendiamo sempre in considerazione parametri come la potenza, la spaziosità dell'abitacolo, la capienza del bagagliaio, i consumi e quant'altro. Spesso però di primo acchito tralasciamo un altro elemento piuttosto importante: la visibilità dal posto di guida.

Oramai i veicoli moderni sono pieni di funzionalità elettroniche in grado di incrementare notevolmente la sicurezza a bordo rispetto ad alcuni decenni fa, ma non bisogna sottovalutare la larghezza dei montanti anteriori o l'ampiezza del finestrino sinistro, poiché nei casi peggiori possono arrivare a rendere meno decisa e rilassante la guida.

Dagli anni '70 in poi il problema dei montanti come ostacolo alla vista si è fatto sempre più importante, poiché i produttori di auto hanno dovuto seguire le nuove normative atte a rendere più robusti i nostri mezzi di trasporto, ma alcuni brand in questo processo hanno svolto un lavoro davvero eccellente.

Consumer Reports ha quindi voluto condividere con gli automobilisti gli ultimi dati sulle vetture dalla migliore o peggiore visibilità per ogni segmento, partendo dalle vetture subcompact fino ad arrivare ai SUV di lusso di medie dimensioni.



Ovviamente i test hanno avuto come metro di riferimento il posto del conducente, dal quale gli esaminatori di Consumer Reports hanno provato ognuno dei modelli citati nell'immagine in fondo alla pagina. Purtroppo sono assenti dalla lista le vetture monovolume e i SUV di grossa taglia, che non sono stati inseriti per via delle scarse differenze coi segmenti adiacenti.



A ogni modo pare che le berline abbiano una visibilità sensibilmente migliore rispetto a quella offerta dai SUV, che man mano le stanno lentamente rimpiazzando. Allo stesso tempo però non possiamo non tessere le lodi del Subaru Forester, che si è rivelato ampiamente superiore rispetto ai concorrenti.



E' sicuramente da sottolineare l'ampissima presenza di modelli giapponesi tra i migliori esempi di macchine dall'ottima visibilità, poiché dominano quasi tutte le categorie attraverso Honda e Subaru a dominare tre segmenti a testa. Bene anche la Fiat 500L tra le hatchback compatte, non benissimo invece la Tesla Model X tra i SUV medi e la Chevrolet Spark tra le utilitarie.



In termini di visibilità non esiste veicolo migliore di una moto, e per avviarci a chiudere vogliamo rimandarvi alla prova in strada di RideApart con la nuova Harley-Davidson Sportster S: la casa di Milwaukee ha cambiato passo?