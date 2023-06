Le migliori auto elettriche del 2023 secondo Autotrader: Tesla non pervenuta

Autotrader, compagnia da non confondere assolutamente con AutoTrader UK che rappresenta tutta un'altra realtà, ha stilato la sua classifica delle 10 migliori auto elettriche del 2023 - dove stranamente non figura alcun modello Tesla.

La lista è stata pubblicata in ordine alfabetico, dunque parlare di classifica non è del tutto corretto, ecco in ogni caso quali sono i modelli scelti da Autotrader. Iniziamo con la BMW i4, una lussuosa berlina dal DNA 100% tedesco che in effetti ha conquistato anche noi a fine 2022 (la prova della nuova BMW i4 elettrica). Essendo Autotrader una realtà americana troveremo diversi modelli che in Europa non vengono ancora venduti come il Ford F-150 Lightning, la Genesis G80, la Genesis GV60 e il pick-up Rivian R1T.

Nella lista però figurano anche vetture elettriche che conosciamo molto bene, come ad esempio la Hyundai IONIQ 5 (che in Italia è in vendita già da qualche tempo), la sorella-gemella Kia EV6, le super lussuose e potenti Lucid Air e Porsche Taycan. A beffare Tesla, accaparrandosi l'ultimo posto disponibile, troviamo la Nissan Ariya.

Ironia della sorte, anche AutoTrader UK ha assegnato nei giorni scorsi dei premi e la Tesla Model Y ha vinto come migliore vettura familiare del 2023 (ma non elettrica, in assoluto). Tesla inoltre è stato premiato come brand più tecnologico dell'anno. Negli USA le Tesla devono essere talmente tanto inflazionate che società e riviste specializzate devono averne fin sopra i capelli, tutto però cambierà con l'arrivo della Tesla Model 3 di nuova generazione (a proposito: ecco le ultime novità sulla Model 3 del Progetto Highland), siamo pronti a scommetterci.