Le migliori 50 auto da guidare prima di morire per Autocar: a trionfare è una italiana

Autocar, noto portale britannico del settore automobilistico, ha stilato una personalissima classifica delle migliori 50 auto da guidare prima di morire. Nella lista troviamo di tutto, dalle macchine più attempate a quelle più moderne, da quelle pure a quelle ricolme di elettronica, da vetture da pista a fuoristrada e così via.

La vincitrice è però soltanto una, e si chiama Ferrari F40 (eccone una che "drifta" sul ghiaccio). Per i ragazzi di Autocar non si tratta dell'auto perfetta, perché probabilmente non ne esistono. Ad esempio le manca un convertitore catalitico e non ci sono sospensioni regolabili, solo per citare un paio di mancanze.

L'ensemble creato dalla casa automobilistica di Maranello nel 1987 è però un qualcosa di irripetibile. La Ferrari F40 ha un aspetto fantastico. Basta aprire la portiera per svelare degli interni privi di ogni frivolezza per capire la situazione. Entri, ti siedi sui sedili sportivi, ammiri i dettagli in carbonio e il look spartano, giri la chiave, premi un bottone ed è subito magia.

"Chiunque affermi che il sound di tutti i motori turbo sia pessimo forse non ha mai sentito uno di questi". Le affermazioni della redazione di Autocar sono chiare e decise. Il sound è un misto orecchiabile di ringhi e gorgoglii, di singhiozzi e scoppiettii, e la macchina è ancora in folle.

"A velocità media poi la F40 è incredibilmente divertente. Non smette di urlare. Lo sterzo si muove come quello di un kart perché è leggera, più leggera persino di una McLaren da F1." La moderna LaFerrari è ad esempio il 50% più pesante di questa.

Per leggere nel dettaglio la precisa descrizione che Autocar fa della F40 vi rimandiamo al link alla fonte in fondo alla pagina, ma al contempo vi ricordiamo che la macchina è mossa da un V8 bi-turbo da 2,9 litri, che produce 478 cavalli di potenza e 577 Nm di coppia. Numeri spaventosi per l'epoca, i quali le consentivano uno scatto da 0 a 100 km/h in 4 secondi e una velocità massima di circa 326 km/h.

Purtroppo solo pochi giorni fa uno di questi magnifici esemplari è stato divorato dalle fiamme a Monte Carlo, un video mostra il nefasto avvenimento.