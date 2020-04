Ecco i 5 migliori giochi di auto per trascorrere sfrecciando la quarantena

Siete dei grandi appassionati di auto e non potete guidare la vostra macchina a causa delle restrizioni per il Covid-19? Abbiamo quello che fa per voi: una lista dei 5 migliori giochi di auto che sono approdati di recente sul mercato videoludico.

Partiamo col citare subito l'esclusiva della più popolare piattaforma da gioco di questa generazione, stiamo parlando di Gran Turismo Sport per PlayStation 4. Il titolo ad opera della storica casa di sviluppo Polyphony Digital si è fatto attendere a lungo, ma è finalmente arrivato sui nostri scaffali il 18 ottobre del 2017. Piuttosto simulativo, GT Sport aveva al lancio un'anima da competitivo online, ma nel caso lo acquistiate oggi vi assicuriamo che anche di contenuti "offline" ne avrete a bizzeffe.

Impossibile tralasciare poi Forza Horizon 4 di Playground Games, che il 2 ottobre del 2018 è esploso sul mercato affermandosi come uno dei migliori giochi di guida arcade di sempre. Il numero spropositato di vetture presenti, la loro diversificazione e la fantastica e importantissima alternanza delle stagioni lo rendono un must buy per gli utenti Xbox. Infine l'uscita dell'espansione a pagamento LEGO Speed Champions è stata un tocco di magia per grandi e piccini.

A proposito dei più piccoli una menzione fondamentale deve andare per forza di cose a Mario Kart 8 Deluxe, un titolo puramente arcade, frenetico, avvincente e al contempo tecnico, disponibile dal 28 aprile 2017 su Nintendo Switch. Al momento è tra i giochi di corse più apprezzati di sempre con decine di milioni di copie vendute, e ad impreziosire il quadro troviamo la possibilità di giocarlo in coop locale fino a quattro giocatori.

Passando di palo in frasca vi consigliamo fortemente Assetto Corsa, un simulatore nel senso più vero del termine, sviluppato tra l'altro dall'eccellente team italiano che risponde al nome di Kunos Simulazioni. Il titolo è stato distribuito a partire dal 19 dicembre 2014, ed è disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Consigliatissimo in questo caso un volante di una certa qualità.

Quinto ed ultimo F1 2019, pubblicato il 25 giugno 2019 per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Questo simulatore di Formula 1 rispetto alle iterazioni precedenti aggiunge interessanti novità alla modalità carriera, i Campionati di Formula 2, la possibilità di modificare la livrea delle monoposto e altre piccole innovazioni di variabile rilevanza. Siamo sicuri che il giocarlo possa alleviare la pena scaturita dallo stop che la massima categoria delle quattro ruote ha subito a causa della pandemia di Covid-19.