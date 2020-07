Il momento migliore per prendere una moto elettrica Zero: ecobonus e promo Cash for Carbon

L'estate 2020 potrebbe rappresentare il momento migliore per acquistare una nuova moto elettrica Zero, e lo diciamo per almeno due motivi. Il primo è il nuovo Bonus governativo su moto e scooter elettrici, attivo dal prossimo 1 agosto, il secondo è interno a Zero e si chiama Cash for Carbon.

Non è la prima volta che la società americana lancia incentivi di questo tipo - società che, ricordiamolo, è nel settore delle moto elettriche dall'ormai lontano 2006, un vero e proprio leader del mercato attuale. Nello specifico Cash for Carbon equivale a un bonus di 1.000 euro valido per l'acquisto di una nuova SR/F o una SR/S in versione 2020. L'offerta è valida fino al prossimo 15 agosto e in più si somma al Bonus moto e scooter elettrici ideato dall'on. Emanuele Scagliusi - che abbiamo raggiunto per una breve intervista.

Il bonus governativo permetterà di avere fino a 3.000 euro di sconto senza alcuna rottamazione, fino al 30% del prezzo totale del nuovo veicolo, invece con rottamazione di una due ruote inquinante abbiamo 4.000 euro di sconto e copertura fino al 40% del prezzo totale del nuovo acquisto. Dunque potenzialmente possiamo avere fino a 5000 euro di sconto, senza calcolare eventuali bonus regionali o comunali (qui la situazione a Milano).

Ma cosa andremmo a comprare? Le nuove Zero 2020 hanno un motore da 110 CV con ben 190 Nm di coppia istantanea, possono toccare i 200 km/h autolimitati scattando da 0 a 100 km/h in poco più di 3 secondi. Per maggiori info tecniche trovate il sito ufficiale Zero Motorcycles nella fonte in basso.