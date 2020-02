La migliore EV in rapporto qualità prezzo? Per qualcuno è la BMW i3: ecco perché

Kyle Conner, del canale YouTube Out of Spec Motoring, è un grande appassionato di auto. Questa volta, in uno dei suoi video, ha deciso di condividere le sue opinioni sulla BMW i3 elettrica, sviluppate grazie ad un test drive su un esemplare preso in prestito e poi acquistato per la piacevole sorpresa.

In realtà è stata la sua ragazza a decidere di acquistare la BMW, ed entrambi l'hanno apprezzata. Perché però non optare per una Tesla come la maggioranza degli altri americani? Conner infatti sembra amare la sua Model 3, e anche sua madre ne possiede una. La verità è che le Model 3 usate sono assolutamente introvabili, e anche se riusciste a mettere le mani su un esemplare di seconda mano, vi costerebbe quasi quanto uno intonso.

La BMW i3 d'altro canto ha un prezzo di partenza di 40.000 euro circa, e nella sua variante top arriva a oltre 50.000 euro. Per Conner sarebbe folle andare a comprare una macchina che costa più di una Model 3 e che al contempo offre la metà dall'autonomia per singola carica. Nonostante tutto sul mercato dell'usato ne stanno arrivando numerosi esemplari, e i prezzi sono davvero ottimi.

Ad esempio la sua fidanzata ha acquistato una BMW i3 del 2016 con 40.000 chilometri percorsi, pagandola appena 15.500 euro. E' praticamente impossibile impossessarsi di un'altra EV per cifre simili oggigiorno, specialmente con così pochi chilometri sul groppone. Inutile poi dire che la i3 è una macchina davvero premium, a dispetto delle sue dimensioni.

Se voleste approfondire vi rimandiamo al video di Conner in alto.