La migliore auto per una persona in carrozzina? La Model X, dice JerryRigEverything

In queste settimane si sta parlando moltissimo di Smart Summon, la feature che permette ai possessori di auto Tesla di "evocare" la loro auto, facendo sì che il loro veicolo esca automaticamente dal parcheggio venendo a prenderli. Non sappiamo ancora se la funziona sia 100% sicura, in compenso sappiamo che è utilissima per i disabili.

A raccontarcelo è il popolarissimo youtuber JerryRigThings (quello che distrugge gli smartphone nuovi per vedere quanto sono resistenti) che ha mostrato l'utilità della funzione Smart Summon all'atto pratico, mostrando l'esperienza di Cambry Kaylor, ragazza in carrozzina.

Recentemente ha acquistato una Tesla Model X nuova di fiamma, e nel video possiamo vedere come la funzione Smart Summon possa seriamente facilitarle la vita. Specie quando il veicolo viene parcheggiato in aree tutto fuorché accessibili alle persone con disabilità motorie.

La funzione diventa ancora più importante se si considera che una persona in carrozzina ha bisogno di tenere le portiere completamente aperte per entrare nel veicolo, una cosa che, specie nei parcheggi più angusti, non è semplicemente possibile fare.

In molti hanno criticato aspramente l'utilità della funzione Smart Summon, sostenendo che i casi in cui avesse senso fossero pochissimi. Ma ora sappiamo che questo non è esattamente vero, non per tutte le persone almeno.

Rimane il grosso problema degli incidenti legati a Smart Summon.