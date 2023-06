La migliore auto familiare del 2023? È la Tesla Model Y secondo AutoTrader

Se vi chiedessimo: "Qual è secondo voi la migliore auto familiare del 2023?", cosa rispondereste? Secondo AutoTrader la risposta è una sola: la Tesla Model Y.

La piattaforma britannica ha eletto il SUV/Crossover di Elon Musk come "Best Car for Families 2023" e le motivazioni sono alquanto chiare: sono stati lodati soprattutto l'abitacolo minimale, l'impressionante schermo centrale per l'infotainment e il controllo di diversi aspetti della vettura, lo spazio extra per la testa e la posizione di guida più alta rispetto a Model 3.

Inoltre, ultimo ma non ultimo, è stata sottolineata la valenza funzionale della rete Supercharger, considerata affidabile e semplice da usare. In generale il sito internet ha commentato: "Si tratta di una vettura che bilancia alla perfezione velocità, convenienza e qualità, fa divertire ed è estremamente funzionale".

Per la Model Y si tratta solo dell'ultimo premio in senso cronologico, da quando Cars.com l'ha eletta Miglior Veicolo Elettrico del 2022 e la IIHS americana le ha assegnato il grado Top Safety Pick Plus in quanto a sicurezza. Anche EuroNCAP, nel vecchio continente, ha assegnato al SUV/Crossover le 5 Stelle (la Tesla Model Y costruita a Berlino è sicurissima secondo EuroNCAP). Per Tesla non è stato il solo premio ricevuto da AutoTrader in questo 2023, al marchio californiano è stato assegnato anche "Car brand with the best tech".